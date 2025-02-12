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Posted 12 февраля, 10:06

Published 12 февраля, 10:06

Modified 12 февраля, 10:06

Updated 12 февраля, 10:06

Последствия одного из обстрелов Белгорода в 2024 году

«Деньги есть, а работа не выполнена»: Гладков — о восстановлении жилья в Белгороде

12 февраля 2025, 10:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия одного из обстрелов Белгорода в 2024 году

На восстановление разрушенного обстрелами жилья в Белгороде выделили 300 млн

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Новости Белгорода
В регионе создадут единую базу данных и оптимизируют работу минсоцзащиты.

В правительстве Белгородской области решили улучшить работу министерства соцзащиты. Для этого планируется создать рабочую группу, которая изменит организацию работы чиновников.

В первую очередь эксперты займутся формированием единой базы данных, которых в настоящее время насчитывается 22 — по одной в каждом муниципалитете. Руководить группой будет советник губернатора Илья Пономарёв.

Кроме того, на совещании власти обсудили ещё одну тему — восстановление разрушенных вследствие обстрелов ВСУ домов в Белгороде. На эти нужды выделили почти 300 млн рублей.

Гладков отметил, что в областном центре до сих пор не выполнены ремонтные работы, хотя строителей много, а оперативная обстановка позволяет, поэтому поручил исправить проблему в скором времени.

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