«Деньги есть, а работа не выполнена»: Гладков — о восстановлении жилья в Белгороде

Posted 12 февраля, 10:06
Published 12 февраля, 10:06
Modified 12 февраля, 10:06
Updated 12 февраля, 10:06
В правительстве Белгородской области решили улучшить работу министерства соцзащиты. Для этого планируется создать рабочую группу, которая изменит организацию работы чиновников.
В первую очередь эксперты займутся формированием единой базы данных, которых в настоящее время насчитывается 22 — по одной в каждом муниципалитете. Руководить группой будет советник губернатора Илья Пономарёв.
Кроме того, на совещании власти обсудили ещё одну тему — восстановление разрушенных вследствие обстрелов ВСУ домов в Белгороде. На эти нужды выделили почти 300 млн рублей.
Гладков отметил, что в областном центре до сих пор не выполнены ремонтные работы, хотя строителей много, а оперативная обстановка позволяет, поэтому поручил исправить проблему в скором времени.