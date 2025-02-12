«Бросают авто ночевать»: у белгородцев из Новой жизни снова проблемы из-за парковки

Тем временем в центре Белгорода на улице Мичурина появился знак платной парковки, вызвав недовольство местных жителей. Мэр Валентин Демидов разъяснил, что парковка остаётся бесплатной, а знак установлен в рамках проекта организации дорожного движения. Он также подчеркнул, что штрафы за парковку в этом месте пока не будут начисляться, а о возможных изменениях горожан предупредят.