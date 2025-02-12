«Бросают авто ночевать»: у белгородцев из Новой жизни снова проблемы из-за парковки

Posted 12 февраля, 13:23
Published 12 февраля, 13:23
Modified 12 февраля, 13:25
Updated 12 февраля, 13:25
У белгородцев из микрорайона Новая жизнь снова проблемы из-за парковки. Горожане просят решить задачу, появившуюся из-за площадки у детского сада № 26.
Одна из местных жительниц рассказала, что ранее возле детсада не было парковки, и родителям приходилось оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы провести детей в сад. Белгородка отметила, что после того, как парковка была оборудована, проблема не исчезла.
По её словам, некоторые водители теперь оставляют свои автомобили на парковке на весь день.
«Из-за водителей, которые бросают свои автомобили ночевать на этой парковке, и они там стоят целый день потом, опять приходится останавливаться на проезжей части, тем самым перекрывая одну полосу движения», — пишет белгородка.
Мэр Валентин Демидов в ответ порекомендовал обращаться в ГИБДД в случае нарушения правил парковки. Однако горожане считают, что проблема сохраняется из-за отсутствия знаков, регулирующих стоянку на парковке в определённое время.
Белгородцы попросили:
«Просьба поставить запрещающие знаки стоянки хотя бы в часы, когда детей привозят и забирают из сада».
Тем временем в центре Белгорода на улице Мичурина появился знак платной парковки, вызвав недовольство местных жителей. Мэр Валентин Демидов разъяснил, что парковка остаётся бесплатной, а знак установлен в рамках проекта организации дорожного движения. Он также подчеркнул, что штрафы за парковку в этом месте пока не будут начисляться, а о возможных изменениях горожан предупредят.