Белгородский свинокомплекс «Сибагро» увеличил выпуск мясной продукции

Компания «Сибагро» занимает лидирующие позиции в производстве свинины в России. В 2024 году предприятия холдинга выпустили 440,8 тысяч тонн свинины в живом весе, что составляет 7,5% от общего объема производства в стране. Этот показатель стал рекордным для холдинга и позволил ему занять третью позицию в рейтинге Национального союза свиноводов.