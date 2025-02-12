Белгородский свинокомплекс «Сибагро» увеличил выпуск мясной продукции

Posted 12 февраля, 13:26
Published 12 февраля, 13:26
Modified 12 февраля, 13:28
Updated 12 февраля, 13:28
После успешного восстановления работы после санации, предприятие достигло впечатляющих результатов, что укрепило позиции холдинга «Сибагро» на российском рынке свиноводства.
На свинофермах компании сейчас содержится 484,5 тысячи голов, производство 114 тысяч тонн свинины в живом весе и 85 тысяч тонн охлаждённой мясной продукции в год. Продукция белгородского свинокомплекса «Сибагро» начала продаваться в федеральных сетях Центральной России, увеличены экспортные каналы и открыты новые фирменные магазины.
— Несмотря на множество трудностей в 2024 году, мы успешно справились с поставленными задачами и достигли запланированных объемов производства. Мы ещё раз подтвердили свою стабильность и надёжность, отвечая всем требованиям рынка, — отметил директор Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Леонид Мартынов.
Компания «Сибагро» занимает лидирующие позиции в производстве свинины в России. В 2024 году предприятия холдинга выпустили 440,8 тысяч тонн свинины в живом весе, что составляет 7,5% от общего объема производства в стране. Этот показатель стал рекордным для холдинга и позволил ему занять третью позицию в рейтинге Национального союза свиноводов.