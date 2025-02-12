Белгородский парадокс: компании с миллионной прибылью исчезают с рынка

Компания, возглавляемая Еленой Хрулевой, осуществляла свою деятельность в Белгороде с 2005 года, специализируясь на операциях с недвижимостью. По итогам 2023 года организация смогла получить чистую прибыль в размере 64 млн рублей. Структура собственности компании была разделена между тремя учредителями: Константином Чаленко, владевшим 60% доли, Сергеем Клейменовым и Алексеем Кутищевым, каждый из которых владел 20% доли. Однако в мае прошлого года компания была официально ликвидирована.