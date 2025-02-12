Белгородский парадокс: компании с миллионной прибылью исчезают с рынка

Posted 12 февраля, 12:34
Published 12 февраля, 12:34
Modified 12 февраля, 12:36
Updated 12 февраля, 12:36
Изучив данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», журналисты Бел.Ру составили рейтинг организаций, которые в 2023 году получили миллионную чистую прибыль, а в 2024 году прекратились работу. Ранее мы также составили список компаний с украинскими корнями, которые не пережили прошлый год.
Компания основана в 2006 году в Яковлевском округе и специализируется на животноводстве. Её руководителем является Владимир Прохоров. В 2023 году предприятие смогло заработать чистую прибыль в размере 9,7 млрд рублей. В декабре 2024 года юридическое лицо прекратило своё существование в связи с процессом присоединения. Учредителем компании выступает агропромышленный холдинг «Мираторг».
Ещё одна компания, которая прекратила своё существование в декабре 2024 года при объединении с другой организацией. Эта фирма действовала в Алексеевском округе с 2005 года. Она была связана с перевозкой грузов общего назначения с использованием автотранспортных средств. Руководитель компании — Алексей Язепов. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 80 млн рублей. Учредителем организации выступает «ЭФКО продукты питания».
Компания, возглавляемая Еленой Хрулевой, осуществляла свою деятельность в Белгороде с 2005 года, специализируясь на операциях с недвижимостью. По итогам 2023 года организация смогла получить чистую прибыль в размере 64 млн рублей. Структура собственности компании была разделена между тремя учредителями: Константином Чаленко, владевшим 60% доли, Сергеем Клейменовым и Алексеем Кутищевым, каждый из которых владел 20% доли. Однако в мае прошлого года компания была официально ликвидирована.
Компания работала в Губкине с 2002 года и занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Руководитель — Анатолий Яковлев. В июле 2024 года организация прекратила деятельность при присоединении. При этом чистая прибыль организации за 2023 год составила 23 млн рублей. Совладельцы — Анатолий Яковлев (39,30%), Елена Яковлева (39,30%) и Татьяна Горофонова (21,40%).
Компания, зарегистрированная в Старом Осколе с 2013 года, специализируется на розничной продаже медикаментов в аптечных сетях. Она приостановила свою деятельность в августе 2024 года после объединения. Управляющей организацией выступает «Фармаимпекс-управляющая компания». По итогам 2023 года чистая прибыль «Аптеки Альтаир» составила 8,5 млн рублей.
В феврале 2024 года свою деятельность завершила компания «Флагман». Она действовала в Белгороде с 2021 года и специализировалась на аренде и управлении собственными или арендованными нежилыми помещениями. Руководителем компании был Илья Сильченко. В 2023 году чистая прибыль фирмы составила 8,3 млн рублей. Головная компания — «Адамас Айпи».
Компания учреждена в городе Старый Оскол в 1992 году. Её сфера деятельности — предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты. Во главе фирмы стояла Галина Бутько. В 2023 году чистая прибыль организации составляла 7,9 млн рублей. Тем не менее, в марте 2024 года компания была ликвидирована.
С 2020 года в Белгороде действовала компания, специализирующаяся на розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, в специализированных магазинах. Генеральным директором был Василий Алексеев. По итогам 2023 года организация получила чистую прибыль в размере 6 млн рублей. Владелицей была Татьяна Краснояружская. Фирма была ликвидирована в октябре 2024 года.
Торговый дом «Горин продукт» зарегистрирован в Белгородском районе в 2013 году. Отрасль — торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Руководитель — Сергей Лопатин. Чистая прибыль фирмы за 2023 год достигла 4,4 млн рублей. Учредитель — колхоз имени Горина. Организацию ликвидировали в мае 2024 года.
Компания начала свою деятельность в Белгороде в 2009 году, специализируясь на розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, через специализированные магазины. Руководителем является Анна Петрова. За 2023 год чистая прибыль фирмы составила 2,5 млн рублей. Совладельцами компании являются Зоя Герасимова, Ольга Гончарова, Иван Никулин, Михаил Пономарев и Сергей Савенко, каждому из которых принадлежит 20% доли в уставном капитале. В декабре 2024 года юридическое лицо было исключено из ЕГРЮЛ.
Напомним, в 2024 году Белгородская область столкнулась с закрытием ряда предприятий. Часть из них — это активы компании «Белая птица». Подробности — по ссылке.