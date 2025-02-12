Белгородок в развлекательных заведениях вербовали для занятия проституцией?

Весной прошлого года в Белгороде в ходе рейда по борьбе с проституцией задержали трёх африканок в возрасте 39-45 лет, находившихся в России незаконно. Они предлагали интим-услуги за деньги. Все они получили штрафы, также их должны были депортировать из страны.