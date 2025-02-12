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Posted 12 февраля, 15:07

Published 12 февраля, 15:07

Modified 12 февраля, 15:19

Updated 12 февраля, 15:19

Интим-услуги оказывали в гостиницах Белгорода

Белгородок в развлекательных заведениях вербовали для занятия проституцией?

12 февраля 2025, 15:07
Фото: 1MI. Интим-услуги оказывали в гостиницах Белгорода

Белгородка попала под уголовное дело за организацию занятия проституцией

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Новости Белгорода
В Белгороде задержана девушка, организовавшая бизнес по оказанию интим-услуг. За свои действия она может получить до пяти лет тюрьмы.

В Белгороде задержана 28-летняя девушка, подозреваемая в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

По предварительной версии, она привлекла к работе нескольких знакомых, а также «завербованных в развлекательных заведениях девушек», сообщили в УМВД. Интим-услуги, в частности, оказывали в гостиницах города. Оплата составляла от 15 до 25 тысяч рублей, из которых 30% оставались организатору.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Девушек, оказывавших интим-услуги, могут привлечь к административной ответственности.

Весной прошлого года в Белгороде в ходе рейда по борьбе с проституцией задержали трёх африканок в возрасте 39-45 лет, находившихся в России незаконно. Они предлагали интим-услуги за деньги. Все они получили штрафы, также их должны были депортировать из страны.

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