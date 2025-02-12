Белгородок в развлекательных заведениях вербовали для занятия проституцией?

Posted 12 февраля, 15:07
Published 12 февраля, 15:07
Modified 12 февраля, 15:19
Updated 12 февраля, 15:19
В Белгороде задержана 28-летняя девушка, подозреваемая в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).
По предварительной версии, она привлекла к работе нескольких знакомых, а также «завербованных в развлекательных заведениях девушек», сообщили в УМВД. Интим-услуги, в частности, оказывали в гостиницах города. Оплата составляла от 15 до 25 тысяч рублей, из которых 30% оставались организатору.
Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Девушек, оказывавших интим-услуги, могут привлечь к административной ответственности.
Весной прошлого года в Белгороде в ходе рейда по борьбе с проституцией задержали трёх африканок в возрасте 39-45 лет, находившихся в России незаконно. Они предлагали интим-услуги за деньги. Все они получили штрафы, также их должны были депортировать из страны.