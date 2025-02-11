Женихи «стареют»: назван популярный возраст зимних молодожёнов в Белгородской области

Posted 11 февраля, 08:01
Published 11 февраля, 08:01
Modified 11 февраля, 08:01
Updated 11 февраля, 08:01
В 2025 году в Белгородской области зарегистрирован 661 брак, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По информации управления ЗАГС региона, самой популярной возрастной категорией среди женихов остаётся группа 40-49 лет, а среди невест — 18-24 года.
Также на браки этой зимой решились 29 мужчин и 25 женщин в возрасте 60+, а также 11 женихов и пять невест старше 70 лет.
За первые три недели 2025 года в области заключили 234 брака, что на 11 больше, чем в прошлом году. Среди молодожёнов зафиксированы рекорды по возрасту: самой молодой парой стали 19-летний жених и невеста, а самой возрастной — 88-летний жених и 63-летняя невеста.
Белгородцы бьют рекорды и по количеству рождённых детей. До 26 января 2025 года в Белгородской области родилось 573 ребёнка, что на 100 больше, чем в прошлом году за тот же период. Среди новорождённых — 304 мальчика и 269 девочек.