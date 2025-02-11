Женихи «стареют»: назван популярный возраст зимних молодожёнов в Белгородской области

За первые три недели 2025 года в области заключили 234 брака, что на 11 больше, чем в прошлом году. Среди молодожёнов зафиксированы рекорды по возрасту: самой молодой парой стали 19-летний жених и невеста, а самой возрастной — 88-летний жених и 63-летняя невеста.