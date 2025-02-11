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Posted 11 февраля, 08:01

Published 11 февраля, 08:01

Modified 11 февраля, 08:01

Updated 11 февраля, 08:01

Браков этой зимой было больше, чем в прошлом году

Женихи «стареют»: назван популярный возраст зимних молодожёнов в Белгородской области

11 февраля 2025, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Браков этой зимой было больше, чем в прошлом году

С начала года в Белгородской области появилась 661 семья

Сюжет
Семья
При этом некоторые белгородцы отправились в ЗАГС, будучи в возрасте 60+ и 70+.

В 2025 году в Белгородской области зарегистрирован 661 брак, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации управления ЗАГС региона, самой популярной возрастной категорией среди женихов остаётся группа 40-49 лет, а среди невест — 18-24 года.

Также на браки этой зимой решились 29 мужчин и 25 женщин в возрасте 60+, а также 11 женихов и пять невест старше 70 лет.

За первые три недели 2025 года в области заключили 234 брака, что на 11 больше, чем в прошлом году. Среди молодожёнов зафиксированы рекорды по возрасту: самой молодой парой стали 19-летний жених и невеста, а самой возрастной — 88-летний жених и 63-летняя невеста.

Белгородцы бьют рекорды и по количеству рождённых детей. До 26 января 2025 года в Белгородской области родилось 573 ребёнка, что на 100 больше, чем в прошлом году за тот же период. Среди новорождённых — 304 мальчика и 269 девочек.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Брак#Свадьба#Семья#Белгород
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