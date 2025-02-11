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Posted 11 февраля, 15:30

Published 11 февраля, 15:30

Modified 11 февраля, 15:30

Updated 11 февраля, 15:30

В Белгородской области было громко

Затишье прервалось взрывами, когда белгородцы обсуждали новые слухи о наступлении ВСУ

11 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. В Белгородской области было громко
Сюжет
Обстрел
Во вторник белгородцев тревожили сирена, новые слухи о наступлении ВСУ и перевод стоматологов одной поликлиники на полставки.

Новые удары после долгого затишья

11 февраля в Белгородской области трижды объявляли ракетную опасность. Во время действия первой ракетной опасности белгородцы услышали громкие звуки. Сразу после начала появляться информация о повреждениях в Репном.

Позже о последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в одной квартире МКД в Белгороде после громких звуков выбило окно, а в Майском Белгородского района у одного частного дома пострадал крыша.

Разные разрушения выявили и в другое время. Так, в Белгородском районе в хуторе Церковный пострадало сельхозпредприятие, а в Октябрьском — 13 квартир в двух многоэтажках и два авто.

В Валуйском округе посекло КамАЗ, а в Волоконовском районе — администрацию, два соцобъекта и легковушка.

Кроме того, в Никольском БПЛА атаковал магазин.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

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Что говорят о наступлении?

Слухи о скоплении военных на белгородской границе и попытка контратаки ВСУ по Курской области изрядно напугали россиян. Однако, считает эксперт, не факт, что противник пойдёт в наступление на Белгородскую область.

По словам Геннадия Алёхина, противник сконцентрировал все свои силы на Курском направлении. В случае с Белгодской областью ВСУ используют прежнюю тактику: запускают дроны и активируют РСЗО. Поэтому наступление на регион вряд ли возможен.

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Почему стоматологов перевели на полставки?

В поликлинике в Разумном трёх стоматологов из четырёх решили перевести на полставки. Врачи утверждают, что их вынудили написать соответствующее заявление.

В настоящее время приём длится всего три часа в сутки, а белгородцы просят вернуть их на прежний рабочий график, однако руководство к этой просьбе не прислушалось.

В районной прокуратуре и в минздраве региона объяснили такое решение небольшим количеством пациентов. По их словам, нововведение никак не повлияло на сокращение объёма помощи.

Полную историю можно прочитать в материале Бел.Ру.

К врачу не попасть? Стоматологов в белгородской поликлинике перевели на полставки
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Поликлиника#Стоматолог#Белгород#Обстрел#Итоги дня#Наступление ВСУ
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