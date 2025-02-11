Затишье прервалось взрывами, когда белгородцы обсуждали новые слухи о наступлении ВСУ

Posted 11 февраля, 15:30
Published 11 февраля, 15:30
Modified 11 февраля, 15:30
Updated 11 февраля, 15:30
11 февраля в Белгородской области трижды объявляли ракетную опасность. Во время действия первой ракетной опасности белгородцы услышали громкие звуки. Сразу после начала появляться информация о повреждениях в Репном.
Позже о последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в одной квартире МКД в Белгороде после громких звуков выбило окно, а в Майском Белгородского района у одного частного дома пострадал крыша.
Разные разрушения выявили и в другое время. Так, в Белгородском районе в хуторе Церковный пострадало сельхозпредприятие, а в Октябрьском — 13 квартир в двух многоэтажках и два авто.
В Валуйском округе посекло КамАЗ, а в Волоконовском районе — администрацию, два соцобъекта и легковушка.
Кроме того, в Никольском БПЛА атаковал магазин.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Слухи о скоплении военных на белгородской границе и попытка контратаки ВСУ по Курской области изрядно напугали россиян. Однако, считает эксперт, не факт, что противник пойдёт в наступление на Белгородскую область.
По словам Геннадия Алёхина, противник сконцентрировал все свои силы на Курском направлении. В случае с Белгодской областью ВСУ используют прежнюю тактику: запускают дроны и активируют РСЗО. Поэтому наступление на регион вряд ли возможен.
В поликлинике в Разумном трёх стоматологов из четырёх решили перевести на полставки. Врачи утверждают, что их вынудили написать соответствующее заявление.
В настоящее время приём длится всего три часа в сутки, а белгородцы просят вернуть их на прежний рабочий график, однако руководство к этой просьбе не прислушалось.
В районной прокуратуре и в минздраве региона объяснили такое решение небольшим количеством пациентов. По их словам, нововведение никак не повлияло на сокращение объёма помощи.
Полную историю можно прочитать в материале Бел.Ру.