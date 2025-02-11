Водительский чат появился на «Госуслугах». Что это и для чего нужно?

Posted 11 февраля, 10:43
Published 11 февраля, 10:43
Modified 11 февраля, 10:43
Updated 11 февраля, 10:43
На «Госуслугах» теперь можно «общаться» с другими водителями. Такое возможно, если в припаркованной на улице машине забыли закрыть окно и выключить фары, либо же автомобиль мешает проехать другому водителю.
При этом общение между автомобилистами анонимное, а отключить возможность чата можно в любой момент. К письму можно прикладывать геолокацию транспорта, чтобы отвечающий понял, идёт ли речь о его автомобиле.
Чтобы отправить сообщение, достаточно знать только номер машины. Но оповещение дойдёт до адресата только в том случае, если на «Госуслугах» указаны сведения об авто. Для этого всем водителям советуют обновить эти данные.
Так, у отправителей будет всего семь вариантов сообщений:
Водителям предоставлены всего четыре варианта ответа: