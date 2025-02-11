bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 10:43

Published 11 февраля, 10:43

Modified 11 февраля, 10:43

Updated 11 февраля, 10:43

Водительский чат появился на «Госуслугах»

Водительский чат появился на «Госуслугах». Что это и для чего нужно?

11 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI. Водительский чат появился на «Госуслугах»

Белгородцы смогут предупреждать водителей о проблемах с авто на «Госуслугах»

Белгородцы смогут анонимно информировать других водителей о проблемах с их автомобилем. Сделать это можно через «Госуслуги», рассказали в Минцифры.

На «Госуслугах» теперь можно «общаться» с другими водителями. Такое возможно, если в припаркованной на улице машине забыли закрыть окно и выключить фары, либо же автомобиль мешает проехать другому водителю.

При этом общение между автомобилистами анонимное, а отключить возможность чата можно в любой момент. К письму можно прикладывать геолокацию транспорта, чтобы отвечающий понял, идёт ли речь о его автомобиле.

Чтобы отправить сообщение, достаточно знать только номер машины. Но оповещение дойдёт до адресата только в том случае, если на «Госуслугах» указаны сведения об авто. Для этого всем водителям советуют обновить эти данные.

Так, у отправителей будет всего семь вариантов сообщений:

  • авто заблокировало проезд;
  • произошло ДТП;
  • авто эвакуируют;
  • работает сигнализация;
  • включены фары;
  • открыто окно;
  • спущено колесо.

Водителям предоставлены всего четыре варианта ответа:

  • «Спасибо»;
  • «Уже выхожу»;
  • «Выйду через 5 минут»;
  • «Выйду через 10 минут».
Почти 14 тыс повреждено: на восстановление авто белгородцев потратили 2,5 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Тренер на авто с мурманскими номерами? Новые подробности смертельного ДТП в БелгородеБольшинство россиян готовы покупать авто онлайнБелгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублей
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Водители#Госуслуги#Россия#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика