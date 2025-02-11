Внедрение новых технологий минерального питания — приоритет для белгородских аграриев

Posted 11 февраля, 09:12
Published 11 февраля, 09:12
Modified 11 февраля, 09:15
Updated 11 февраля, 09:15
Своей экспертизой в этой сфере поделилась компания «ФосАгро-Регион», лидер по суммарным объемам поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям.
Эксперты продемонстрировали практический опыт применения «витаминов плодородия» и рассказали о комплексном подходе для достижения богатых урожаев.
Семинар собрал белгородских аграриев, которые заинтересованы в эффективном применении минеральных удобрений. Заместитель министра сельского хозяйства области — начальник департамента развития отраслей сельского хозяйства Андрей Головков приветствовал участников. Он назвал применение минеральных удобрений одним из основополагающих факторов, который обеспечит аграриям достаточную урожайность.
«Компания „ФосАгро-Регион“ уже не один десяток лет на нашем рынке. Мы наблюдаем, что тенденция к увеличению применения минеральных удобрений прослеживается чётко и ясно», — уточнил Андрей Головков.
Ранее Минсельхоз России оценил потребность аграриев в минеральных удобрениях: в текущем году она прогнозируется больше, чем в предыдущем периоде. Растущий спрос готовы обеспечить отечественные производители и поставщики: Российская ассоциация производителей удобрений сообщала, что по итогам прошлого года лидерство остается за «ФосАгро» с долей 27%. По данным компании, «ФосАгро-Регион» в 2024 году нарастила поставки удобрений на внутренний рынок на 2%, до 3,34 млн т.
В Белгородской области к накоплению минеральных удобрений для весенних полевых работ в трех своих центрах дистрибуции уже приступила «ФосАгро-Белгород», региональная компания, входящая в «ФосАгро-Регион».
Директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин рассказал, что помимо поставок минеральных удобрений, компания развивает современные агрохимические сервисы.
«Знание почвенных характеристик — основа для планирования системы минерального питания растений. Агрохимическое обследование почв, которое мы проводим с помощью современного оборудования — эффективный инструмент для аграриев. Практика показывает, что даже в сложных погодных условиях прошлого года разработанные на основе агрохимобследования комплексные системы минерального питания обеспечивали стабильную прибавку к урожайности ключевых российских сельхозкультур до 10-40%», — сообщил Олег Жуковин.
Сервис агрохимобследования почв оценил директор ООО «Новация» из Ракитянского района Роман Савченко: «Сотрудничаем с „ФосАгро-Белгород“ по многим направлениям — приобретаем удобрения, а теперь провели и агрохимическое обследование, благодаря чему, узнали особенности своих полей во всех необходимых деталях. Это помогло нам более эффективно планировать работу с удобрениями — подробные рекомендации для нас разработала агрономическая служба „ФосАгро-Белгород“.
Он уточнил, что применяет удобрения «ФосАгро» и ценит их высокое качество и доступность: «Удобрения помогают получать урожаи. Однако технологии их применения играют важную роль, также, как и логистика. У „ФосАгро-Белгород“ все это организовано удобно: проводят семинары, на которых мы можем узнать новую полезную информацию. Еще отмечу, что центр дистрибуции „ФосАгро-Белгород“ расположен близко, в нашем же районе».
Оптимизацию минерального питания директор сельхозпредприятия планирует начать уже в этом году: опробовать применение новой марки водорастворимого аммофоса APALIQUA NP 12:61 (МАФ). Она отличается повышенным содержанием фосфора, что очень хорошо для поддержания слабо развитых посевов.
Кроме агрохимического обследования почв, в этом году сельхозпроизводители могут воспользоваться еще одной новой услугой компании и заказать минеральные удобрения в индивидуальных цветах. Сервис востребован крупными предприятиями: окрашивание удобрений помогает им лучше контролировать хранение продукции на своих складах и внесение на поля, предотвращает попытки хищения и перепродажи для последующей реализации на теневом рынке.
Также в «ФосАгро-Белгород» аграрии могут заказать в этом году, помимо минеральных удобрений, — семена российской селекции. Поставки семян эксперты компании при необходимости могут сопровождать рекомендациями по выбору удобрений, с учетом сортовых особенностей сельхозкультур.
Большой выбор минеральных удобрений расширяет возможности агрономов и дает возможность более точно управлять урожаем. В ассортименте «ФосАгро-Белгород» представлены азотные и фосфорсодержащие удобрения, большой выбор комплексных минеральных удобрений, в том числе высокотехнологичные марки с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле. Жидкие и водорастворимые минеральные удобрения тоже представлены и, по данным компании, пользуются высоким спросом.
Демонстрируя передовой опыт применения фосфорсодержащих марок «ФосАгро», спикеры рассказали о стратегии фосфорного питания сельхозкультур. Стоит отметить, что естественных источников для пополнения запасов фосфора в почве нет, поэтому внесение фосфорных удобрений является ключевым агротехническим приёмом для поддержания плодородия почвы и обеспечения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.
В высокой эффективности удобрений «ФосАгро» на своем опыте уже убедились белгородские аграрии. Но останавливаться на достигнутом не планируют. В применении новых технологий минерального питания они видят ресурсы для повышения производительности.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Гребеник из Корочанского района рассказал, что на площади 500 га выращивает зерновые культуры, сою и подсолнечник.
«Без внесения удобрений урожайность была порядка 3 тонн. Когда мы начали вносить удобрения, начали получать 6 тонн. В этом году будем пробовать совместное внесение с КАС жидкого комплексного удобрения, которое поставляет в наш регион „ФосАгро-Белгород“. В перспективе мы хотим активнее переходить на жидкие удобрения, они лучше усваиваются растениями и эффективнее в условиях дефицита влаги», — поделился планами Валерий Гребеник.
Агроном ООО «Бенталь» из Прохоровского района Николай Михайлюков рассказал, что с «ФосАгро-Белгород» предприятие работает порядка 10 лет, приобретая азотно-фосфорные удобрения.
«Хороший сервис, нормальные отношения, если возникают какие-то вопросы, сотрудники их решают. Удобрения все хорошие», — добавил Николай Михайлюков.
Участники семинара также обсудили состояние озимых посевов, спланировали стратегии весенних подкормок, исходя из прогнозов погоды и планы на весенний сев.
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