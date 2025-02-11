Внедрение новых технологий минерального питания — приоритет для белгородских аграриев

Он уточнил, что применяет удобрения «ФосАгро» и ценит их высокое качество и доступность: «Удобрения помогают получать урожаи. Однако технологии их применения играют важную роль, также, как и логистика. У „ФосАгро-Белгород“ все это организовано удобно: проводят семинары, на которых мы можем узнать новую полезную информацию. Еще отмечу, что центр дистрибуции „ФосАгро-Белгород“ расположен близко, в нашем же районе».