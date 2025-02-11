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Posted 11 февраля, 17:32

Published 11 февраля, 17:32

Modified 11 февраля, 17:32

Updated 11 февраля, 17:32

Лесные пожары грозят Белгородской области

Вильфанд назвал угрозу для Белгородской области

11 февраля 2025, 17:32
Фото: 1MI. Лесные пожары грозят Белгородской области

В Белгородской области могут увеличиться риски лесных пожаров

Сюжет
Погода
К такому выводу пришли специалисты Гидрометцентра РФ. Они сообщили, что, если в регионе продолжится засуха, летом может возникнуть много пожаров.

В Белгородской области, а также в Воронежской и Липецкой грядущее лето может быть очень сухим, из-за чего существует повышенный риск возникновения пожаров. К такому выводу пришёл руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Специалист объяснил, что с прошлого лета до данного момента в приграничном регионе выпадало мало осадков — примерно 80% от нормы, что может привести к установлению антициклонального режима погоды. Это в свою очередь приведёт к сильному иссушению верхнего слоя и впоследствии — к частым лесным пожарам.

Но этой проблемы ещё можно избежать — для этого в апреле или мае должны пройти сильные дожди.

«Сейчас все расчёты указывают на то, что осадков будет около нормы и температура будет около нормы, при этом факторы дефицита осадков и длительного отсутствия снега вызывают настороженность», — заключил Вильфанд.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Пожары#Цфо#Гидрометцентр#Белгород#Лесные пожары#Роман Вильфанд
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