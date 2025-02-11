Вильфанд назвал угрозу для Белгородской области

Posted 11 февраля, 17:32
Published 11 февраля, 17:32
Modified 11 февраля, 17:32
Updated 11 февраля, 17:32
В Белгородской области, а также в Воронежской и Липецкой грядущее лето может быть очень сухим, из-за чего существует повышенный риск возникновения пожаров. К такому выводу пришёл руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
Специалист объяснил, что с прошлого лета до данного момента в приграничном регионе выпадало мало осадков — примерно 80% от нормы, что может привести к установлению антициклонального режима погоды. Это в свою очередь приведёт к сильному иссушению верхнего слоя и впоследствии — к частым лесным пожарам.
Но этой проблемы ещё можно избежать — для этого в апреле или мае должны пройти сильные дожди.
«Сейчас все расчёты указывают на то, что осадков будет около нормы и температура будет около нормы, при этом факторы дефицита осадков и длительного отсутствия снега вызывают настороженность», — заключил Вильфанд.