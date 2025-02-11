Вильфанд назвал угрозу для Белгородской области

Специалист объяснил, что с прошлого лета до данного момента в приграничном регионе выпадало мало осадков — примерно 80% от нормы, что может привести к установлению антициклонального режима погоды. Это в свою очередь приведёт к сильному иссушению верхнего слоя и впоследствии — к частым лесным пожарам.