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Posted 11 февраля, 11:24

Published 11 февраля, 11:24

Modified 11 февраля, 11:24

Updated 11 февраля, 11:24

Белгородский драмтеатр

«Вам не жаль ребёнка?» В белгородском театре попросили не брать малышей на спектакли

11 февраля 2025, 11:24
Фото: vk.com/bgadt. Белгородский драмтеатр

Белгородский драмтеатр попросил не приводить малышей на взрослые спектакли

Сюжет
Дети
Соответствующие возрастные ограничения отмечены в афише.

Белгородский драматический театр имени Щепкина напомнил зрителям о возрастных ограничениях на спектакли. В театре отметили, что всё чаще родители приводят на вечерние постановки малышей 2–3 лет.

В театре подчеркнули, что подростков приводить можно и такие семейные походы приветствуются, но если малышей приводят на серьёзные спектакли, это вызывает вопросы. Родители часто уверяют, что дети спокойно выдержат постановку, но на практике это редко случается.

В учреждении попросили внимательнее смотреть на возрастные ограничения, указанные в афише, и не брать с собой маленьких детей на не подходящие для них спектакли.

Напомним, что марте 2025 года Белгородский драмтеатр им. Щепкина представит две новые комедии. Режиссёр Виталий Бгавин поставит пьесу «Ловушка», а Игорь Ткачёв — спектакль «Давайте чокнемся» по пьесе Надежды Птушкиной.

Отметим, что на двух спектаклях стоит возрастное ограничение от 16 лет.

Театралам приготовиться: БГАДТ представит два новых спектакля
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#Анна Селищева#Культура#Дети#Спектакли#Новости Белгорода#Бгадт им. щепкина#Белгород
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