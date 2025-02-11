«Вам не жаль ребёнка?» В белгородском театре попросили не брать малышей на спектакли

Posted 11 февраля, 11:24
Published 11 февраля, 11:24
Modified 11 февраля, 11:24
Updated 11 февраля, 11:24
Белгородский драматический театр имени Щепкина напомнил зрителям о возрастных ограничениях на спектакли. В театре отметили, что всё чаще родители приводят на вечерние постановки малышей 2–3 лет.
В театре подчеркнули, что подростков приводить можно и такие семейные походы приветствуются, но если малышей приводят на серьёзные спектакли, это вызывает вопросы. Родители часто уверяют, что дети спокойно выдержат постановку, но на практике это редко случается.
В учреждении попросили внимательнее смотреть на возрастные ограничения, указанные в афише, и не брать с собой маленьких детей на не подходящие для них спектакли.
Напомним, что марте 2025 года Белгородский драмтеатр им. Щепкина представит две новые комедии. Режиссёр Виталий Бгавин поставит пьесу «Ловушка», а Игорь Ткачёв — спектакль «Давайте чокнемся» по пьесе Надежды Птушкиной.
Отметим, что на двух спектаклях стоит возрастное ограничение от 16 лет.