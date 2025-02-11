В сгоревшей постройке в Белгородской области нашли погибшего мужчину

Ранее в Яковлевском округе при пожаре в частном доме погибли две маленькие девочки — годовалая и трёхлетняя. Они находились на втором этаже, когда вспыхнул огонь. Бабушка, которая была на первом этаже, не смогла их спасти. Возбуждено уголовное дело.