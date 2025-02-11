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Posted 11 февраля, 10:16

Published 11 февраля, 10:16

Modified 11 февраля, 10:16

Updated 11 февраля, 10:16

Один из пяти пожаров в Белгородской области

В сгоревшей постройке в Белгородской области нашли погибшего мужчину

11 февраля 2025, 10:16
Фото: МЧС Белгородской области. Один из пяти пожаров в Белгородской области
Сюжет
Пожар
Смертельный пожар произошёл в Корочанском районе. Зарегистрировано ещё несколько возгораний, в том числе в кафе в Белгороде.

По данным МЧС, за последние 24 часа в регионе зарегистрировали пять пожаров. Трагедия случилась в хуторе Хрящевое Корочанского района: в горевшей летней кухне погиб 67-летний мужчина.

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого пожар повредил барную стойку в кафе, а в Шебекино загорелись вещи в складском помещении.

Самый крупный произошёл в Старом Осколе. Огонь охватил 91 «квадрат» в частном доме из-за неисправного электрооборудования. Также в городе горела мусорная камера в многоквартирном доме.

Ранее в Яковлевском округе при пожаре в частном доме погибли две маленькие девочки — годовалая и трёхлетняя. Они находились на втором этаже, когда вспыхнул огонь. Бабушка, которая была на первом этаже, не смогла их спасти. Возбуждено уголовное дело.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Корочанский район#Белгород
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