В сгоревшей постройке в Белгородской области нашли погибшего мужчину

Posted 11 февраля, 10:16
Published 11 февраля, 10:16
Modified 11 февраля, 10:16
Updated 11 февраля, 10:16
По данным МЧС, за последние 24 часа в регионе зарегистрировали пять пожаров. Трагедия случилась в хуторе Хрящевое Корочанского района: в горевшей летней кухне погиб 67-летний мужчина.
В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого пожар повредил барную стойку в кафе, а в Шебекино загорелись вещи в складском помещении.
Самый крупный произошёл в Старом Осколе. Огонь охватил 91 «квадрат» в частном доме из-за неисправного электрооборудования. Также в городе горела мусорная камера в многоквартирном доме.
Ранее в Яковлевском округе при пожаре в частном доме погибли две маленькие девочки — годовалая и трёхлетняя. Они находились на втором этаже, когда вспыхнул огонь. Бабушка, которая была на первом этаже, не смогла их спасти. Возбуждено уголовное дело.