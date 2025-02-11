В России заработал первый лайфстайл-банк для предпринимателей без тарифов

Posted 11 февраля, 07:18
Published 11 февраля, 07:18
Modified 11 февраля, 07:18
Updated 11 февраля, 07:18
С февраля текущего года эта кредитно-финансовая организация отказалась от дополнительных требований к своим клиентам и внедрила концепцию family office, заменив традиционные методы банковской помощи.
С момента своего запуска в 2021 году банк «Хайс» специализировался на обслуживании индивидуальных предпринимателей, пишет 56orb.ru. В его портфель входит множество бесплатных услуг, таких как переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский учет и международные переводы.
Тем не менее, для того чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен соответствовать определенным критериям. В частности, ему необходимо иметь как минимум годовой опыт работы на рынке, быть добросовестным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Банка России.
В ближайшем будущем банк планирует запустить три новые категории продуктов. Первая категория включает бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, который закрывает не только банковские, но и личные поручения клиентов, а третья — различные лайфстайл-сервисы.
Павел Семенов, который ранее возглавлял Модульбанк и основал компанию «Черная бухгалтерия», был назначен новым СЕО «Хайс».
Он подчеркнул, что основная цель банка заключается в улучшении качества обслуживания своих клиентов. По его мнению, внедрение нового стандарта сервиса значительно повысит уровень банковских услуг в России.