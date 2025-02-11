В России заработал первый лайфстайл-банк для предпринимателей без тарифов

Тем не менее, для того чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен соответствовать определенным критериям. В частности, ему необходимо иметь как минимум годовой опыт работы на рынке, быть добросовестным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Банка России.