В Белгородской области тестируют инновационный подход к поддержке семей

Posted 11 февраля, 14:24
Published 11 февраля, 14:24
Modified 11 февраля, 14:25
Updated 11 февраля, 14:25
Как ранее стало известно, один из способов спасения семей в регионе — медиация. Больше трети пар, которые обратились за помощью, передумали разводиться. Как выяснили журналисты Бел.Ру, на этом власти не остановились.
В результате конкурсного отбора инновационных социальных инициатив регионов Российской Федерации по созданию семейных многофункциональных центров Белгородская область присоединилась к пилотному проекту, который продлился с 2023 по 2024 год.
Семейный многофункциональный центр представляет собой организацию или подразделение, которое оказывает комплексную социальную поддержку, социальные услуги и услуги по сопровождению различным категориям семей, включая семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или опасном положении, молодые семьи, женщин с детьми, пострадавших от насилия, семьи участников специальной военной операции и других.
По результатам, центры учредили на территории Белгорода и Губкинского округа на основе комплексных центров социального обслуживания населения. Кроме того, рассматривается возможность расширения сети таких учреждений путём открытия семейных многофункциональных центров в других районах Белгородской области.
Напомним, некоторые семьи в Белгородской области разводятся намеренно, чтобы получить выплаты. Подробности — по ссылке.