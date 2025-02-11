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Posted 11 февраля, 14:24

Published 11 февраля, 14:24

Modified 11 февраля, 14:25

Updated 11 февраля, 14:25

В Белгородской области тестируют инновационный подход к поддержке семей

В Белгородской области тестируют инновационный подход к поддержке семей

11 февраля 2025, 14:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Эксклюзив
Белгородская область стала пилотным регионом по созданию семейных МФЦ — центров, которые объединяют все необходимые социальные услуги для помощи семьям в трудной ситуации. Что это значит для жителей?

Как ранее стало известно, один из способов спасения семей в регионе — медиация. Больше трети пар, которые обратились за помощью, передумали разводиться. Как выяснили журналисты Бел.Ру, на этом власти не остановились.

В результате конкурсного отбора инновационных социальных инициатив регионов Российской Федерации по созданию семейных многофункциональных центров Белгородская область присоединилась к пилотному проекту, который продлился с 2023 по 2024 год.

Семейный многофункциональный центр представляет собой организацию или подразделение, которое оказывает комплексную социальную поддержку, социальные услуги и услуги по сопровождению различным категориям семей, включая семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или опасном положении, молодые семьи, женщин с детьми, пострадавших от насилия, семьи участников специальной военной операции и других.

По результатам, центры учредили на территории Белгорода и Губкинского округа на основе комплексных центров социального обслуживания населения. Кроме того, рассматривается возможность расширения сети таких учреждений путём открытия семейных многофункциональных центров в других районах Белгородской области.

Напомним, некоторые семьи в Белгородской области разводятся намеренно, чтобы получить выплаты. Подробности — по ссылке.

Компенсировать нечего? Семьи белгородцев из приграничья не могли получить выплаты
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