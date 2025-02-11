В Белгородской области станет ещё холоднее, но снега ожидать не стоит

Posted 11 февраля, 13:29
Published 11 февраля, 13:29
Modified 11 февраля, 13:29
Updated 11 февраля, 13:29
В среду, 12 февраля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное и утреннее время на землю опустится туман, существенных осадков не предвидится. Ветер будет переменным, а его порывы в среднем достигнут 2-7 м/с.
Столбик термометра в ночное время по всей области покажет -15…-10 °С, а днём поднимется лишь до -9…-4 °С.
В областном центре ожидается -11 °С ночью и -5 °С — днём.
Вплоть до воскресенья, 16 февраля, в регионе будет сохраняться облачная погода. Снег ожидается только в последний выходной день этой недели, а температура в светлое время суток будет в пределах -8…-2 °С.