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Posted 11 февраля, 13:29

Published 11 февраля, 13:29

Modified 11 февраля, 13:29

Updated 11 февраля, 13:29

Температура опускается всё ниже

В Белгородской области станет ещё холоднее, но снега ожидать не стоит

11 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. Температура опускается всё ниже

Среда в Белгороде ожидается туманной и морозной

Сюжет
Погода
На этой неделе в Белгородской области не планируется потепления: в регионе закрепится морозная погода. Прогнозом на ближайшие дни поделились в Гидрометцентре.

В среду, 12 февраля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное и утреннее время на землю опустится туман, существенных осадков не предвидится. Ветер будет переменным, а его порывы в среднем достигнут 2-7 м/с.

Столбик термометра в ночное время по всей области покажет -15…-10 °С, а днём поднимется лишь до -9…-4 °С.

В областном центре ожидается -11 °С ночью и -5 °С — днём.

Вплоть до воскресенья, 16 февраля, в регионе будет сохраняться облачная погода. Снег ожидается только в последний выходной день этой недели, а температура в светлое время суток будет в пределах -8…-2 °С.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Мороз#Белгород
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