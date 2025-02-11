В Белгородской области продлили ещё одну меру поддержки бизнеса

Posted 11 февраля, 06:41
Published 11 февраля, 06:41
Modified 11 февраля, 06:43
Updated 11 февраля, 06:43
Федеральное правительство продолжает поддерживать приграничные предприятия, пострадавшие от атак ВСУ. На этот раз власти продлили действие программы, в рамках которой бизнесмены смогут получить субсидии. Однако для этого важно иметь регистрацию в регионе.
Так, в минувшем году 44 предприятия уже получили компенсацию за вынужденный простой. Выплату теперь могут получить и другие предприниматели: для этого им необходимо до 1 марта подать документы и заявки в кадровые центры и центры занятости населения региона.
Узнать подробности о мере поддержки можно в министерстве труда и соцзащиты региона, либо в приёмной у губернатора.