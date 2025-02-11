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Posted 11 февраля, 06:41

Published 11 февраля, 06:41

Modified 11 февраля, 06:43

Updated 11 февраля, 06:43

Меру поддержало правительство РФ

В Белгородской области продлили ещё одну меру поддержки бизнеса

11 февраля 2025, 06:41
Фото: 1MI. Меру поддержало правительство РФ

Выплату за простой из-за атак ВСУ могут получить больше белгородских бизнесменов

Предприниматели региона могут вновь получить денежное возмещение за простой. Соответствующую меру поддержки решили продлить, отметил Вячеслав Гладков.

Федеральное правительство продолжает поддерживать приграничные предприятия, пострадавшие от атак ВСУ. На этот раз власти продлили действие программы, в рамках которой бизнесмены смогут получить субсидии. Однако для этого важно иметь регистрацию в регионе.

Так, в минувшем году 44 предприятия уже получили компенсацию за вынужденный простой. Выплату теперь могут получить и другие предприниматели: для этого им необходимо до 1 марта подать документы и заявки в кадровые центры и центры занятости населения региона.

Узнать подробности о мере поддержки можно в министерстве труда и соцзащиты региона, либо в приёмной у губернатора.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Предприятия#Поддержка#Белгород#Вячеслав Гладков#Простой
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