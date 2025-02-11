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Posted 11 февраля, 14:21

Published 11 февраля, 14:21

Modified 11 февраля, 14:21

Updated 11 февраля, 14:21

В Белгородской области началась работа по постановке подростков на воинский учёт

В Белгородской области началась работа по постановке подростков на воинский учёт

11 февраля 2025, 14:21
Фото: 1MI.
Губернатор подписал постановление о постановке на воинский учёт белгородцев 2008 года рождения.

В текущем году первоначальная постановка на учёт коснётся жителей приграничного региона, родившихся в 2008 году. Осуществлять эти мероприятия будут три полных месяца: с 1 января по 31 марта текущего года.

В каждом районе создадут основные и запасные комиссии, которые и будут заниматься постановкой ребят на учёт.

Также определили медицинские учреждения, где врачи осмотрят подростков и либо допустят их к службе, либо признают временно не годными. В их число в этом году вошли:

  • детская областная больница;
  • психоневрологическая больница;
  • кожно-венерологический диспансер;
  • наркологический диспансер;
  • детская стоматология;
  • противотуберкулёзный диспансер;
  • онкологический диспансер.
Гладков подписал документ о постановке на воинский учёт
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