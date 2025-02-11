В Белгородской области началась работа по постановке подростков на воинский учёт

Posted 11 февраля, 14:21
Published 11 февраля, 14:21
Modified 11 февраля, 14:21
Updated 11 февраля, 14:21
В текущем году первоначальная постановка на учёт коснётся жителей приграничного региона, родившихся в 2008 году. Осуществлять эти мероприятия будут три полных месяца: с 1 января по 31 марта текущего года.
В каждом районе создадут основные и запасные комиссии, которые и будут заниматься постановкой ребят на учёт.
Также определили медицинские учреждения, где врачи осмотрят подростков и либо допустят их к службе, либо признают временно не годными. В их число в этом году вошли: