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Posted 11 февраля, 16:52

Published 11 февраля, 16:52

Modified 11 февраля, 16:54

Updated 11 февраля, 16:54

В Белгороде похоронили погибших в страшном ДТП фельдшеров

В Белгороде похоронили погибших в страшном ДТП фельдшеров

11 февраля 2025, 16:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
В последний путь медиков проводила колонна машин скорой помощи. Запись появилась в Сети.

В областном центре похоронили фельдшеров Ольгу Любимову и Марину Паровышник, сообщает Telegram-канал «Белгород №1». Медиков в последний путь проводила колонна машин скорой помощи.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1».

Ночью 7 февраля произошло ДТП, когда автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи. Инцидент случился на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.

Согласно записи с камер, иномарка двигалась с высокой скоростью и, вероятно, нарушила правила, проехав на красный свет. После столкновения автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в опору линии электропередач и стену соседнего здания.

Спасатели МЧС сообщили, что чтобы извлечь пострадавших из авто, им пришлось использовать гидравлические инструменты, поскольку они оказались зажатыми в салоне.

В результате трагедии погибли два фельдшера скорой помощи. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, а другая была доставлена в медучреждение в состоянии клинической смерти, сообщил Евгений Коровяковский, заместитель главного врача горбольницы №2 Белгорода.

Ольге Любимовой было 38 лет, а Марине Паровышник — 45. Ольга оставила после себя дочь, а у Марины остались двое сыновей.

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#Кристина Семенчук#Видео#ДТП#МЧС#Новости Белгорода#Трагедия#Белгород#Фельдшеры#Ольга Любимова
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