В Белгороде похоронили погибших в страшном ДТП фельдшеров

Posted 11 февраля, 16:52
Published 11 февраля, 16:52
Modified 11 февраля, 16:54
Updated 11 февраля, 16:54
В областном центре похоронили фельдшеров Ольгу Любимову и Марину Паровышник, сообщает Telegram-канал «Белгород №1». Медиков в последний путь проводила колонна машин скорой помощи.
Ночью 7 февраля произошло ДТП, когда автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи. Инцидент случился на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.
Согласно записи с камер, иномарка двигалась с высокой скоростью и, вероятно, нарушила правила, проехав на красный свет. После столкновения автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в опору линии электропередач и стену соседнего здания.
Спасатели МЧС сообщили, что чтобы извлечь пострадавших из авто, им пришлось использовать гидравлические инструменты, поскольку они оказались зажатыми в салоне.
В результате трагедии погибли два фельдшера скорой помощи. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, а другая была доставлена в медучреждение в состоянии клинической смерти, сообщил Евгений Коровяковский, заместитель главного врача горбольницы №2 Белгорода.
Ольге Любимовой было 38 лет, а Марине Паровышник — 45. Ольга оставила после себя дочь, а у Марины остались двое сыновей.