В Белгороде детские сады вернут в прежний режим работы?

Из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде дошкольные учреждения работают не на полную мощность. Открыты только дежурные группы. Во время прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Юлия. Она спросила: «Долго ли ещё в детских садах будут работать только дежурные группы?».