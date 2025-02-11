В Белгороде детские сады вернут в прежний режим работы?

Posted 11 февраля, 17:27
Published 11 февраля, 17:27
Modified 11 февраля, 17:29
Updated 11 февраля, 17:29
Из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде дошкольные учреждения работают не на полную мощность. Открыты только дежурные группы. Во время прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Юлия. Она спросила: «Долго ли ещё в детских садах будут работать только дежурные группы?».
Вячеслав Гладков ответил, что на ближайшем заседании оперштаба, которое состоится 14 февраля, этот вопрос власти рассмотрят.
«Я надеюсь, что мы отменим это решение (работы детских садов в режиме дежурных групп — прим.ред.). Но будем разговаривать с каждым воспитателем и родителем. Опасность обстрелов никуда не ушла. Сегодня мы по сбитым ракетам над городом это видели»
Вячеслав Гладков
Напомним, 11 февраля над городом вновь прозвучала серия взрывов. Подробности — по ссылке.