В Белгороде было громко. Что произошло, ответили в оперштабе

Posted 11 февраля, 07:22
Published 11 февраля, 07:22
Modified 11 февраля, 07:24
Updated 11 февраля, 07:24
10 февраля атакам ВСУ подверглись Белгород и шесть районов. Всего по региону за сутки выпустили 70 боеприпасов и 52 БПЛА.
В Белгороде накануне сбили бесплиотник самолётного типа. Обошлось без разрушений. Последствий атак также не выявили в Краснояружском районе и Шебекинском округе, сообщили в оперштабе.
В валуйской Кукуевке вчера пострадал мужчина: он был в автомобиле, по которому ударил беспилотник. Мирный житель получил баротравму. Автомобиль повреждён.
При атаках ВСУ в Белгородском и Волоконовском районах, Грайворонском округе накануне под удар попали ещё три машины, «Газель» и три единицы сельхозтехники. Ещё одна легковушка сгорела.
Среди других вчерашних разрушений — пять частных домов, две надворные постройки и хозпостройка на территории фермерского хозяйства, соцобъект, склад. Также повреждения получили линии газо- и электроснабжения в одном из районов.