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Posted 11 февраля, 07:22

Published 11 февраля, 07:22

Modified 11 февраля, 07:24

Updated 11 февраля, 07:24

ВСУ вновь ударили по Белгороду дроном

В Белгороде было громко. Что произошло, ответили в оперштабе

11 февраля 2025, 07:22
Фото: bel.ru. ВСУ вновь ударили по Белгороду дроном

ВСУ атаковали Белгородскую область 70 боеприпасами и 52 беспилотниками

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Обстрел
Под удар 10 февраля попали Белгород и шесть районов, однако разрушения есть не везде. Вместе с тем известно о пострадавшем мирном жителе.

10 февраля атакам ВСУ подверглись Белгород и шесть районов. Всего по региону за сутки выпустили 70 боеприпасов и 52 БПЛА.

В Белгороде накануне сбили бесплиотник самолётного типа. Обошлось без разрушений. Последствий атак также не выявили в Краснояружском районе и Шебекинском округе, сообщили в оперштабе.

В валуйской Кукуевке вчера пострадал мужчина: он был в автомобиле, по которому ударил беспилотник. Мирный житель получил баротравму. Автомобиль повреждён.

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При атаках ВСУ в Белгородском и Волоконовском районах, Грайворонском округе накануне под удар попали ещё три машины, «Газель» и три единицы сельхозтехники. Ещё одна легковушка сгорела.

Среди других вчерашних разрушений — пять частных домов, две надворные постройки и хозпостройка на территории фермерского хозяйства, соцобъект, склад. Также повреждения получили линии газо- и электроснабжения в одном из районов.

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