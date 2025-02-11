В Белгороде было громко. Что произошло, ответили в оперштабе

ВСУ атаковали Белгородскую область 70 боеприпасами и 52 беспилотниками

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Под удар 10 февраля попали Белгород и шесть районов, однако разрушения есть не везде. Вместе с тем известно о пострадавшем мирном жителе.