Posted 11 февраля, 12:48
Published 11 февраля, 12:48
Modified 11 февраля, 12:48
Updated 11 февраля, 12:48
По версии следствия, украинский полковник Владимир Шаблий в 2022 году отдавал приказы своим подчинённым о нанесении ударов по военным ВС РФ, находившимся в Белгородской области. За эти преступления, общее количество которых достигает четырёх, Хамовнический суд столицы заочно арестовал обвиняемого.
Дело против Шаблия возбудили в конце января текущего года. Его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск.
Сообщается, что на его совести атака на российский пограничный наряд, вследствие которой погибли несколько человек. Также из строя вышел БТР, чья стоимость превышает 1,3 млн рублей.
Через время подчинённые полковника устроили засаду для других российских пограничников, которые следили за границей, но не принимали участия в СВО. После этого удара погиб один человек, ещё несколько оказались ранены.
В обоих случаях ВСУ использовали управляемые ракеты противотанкового комплекса. В последний раз по пограничникам также били из пулемётов калибра 12,7 мм.
Об оставшихся двух преступлениях обвиняемого подробности неизвестны.
Добавим, что есть ещё несколько украинских военнослужащих, которых обвиняют в совершении терактов в Белгородской области. Так, полковника Дмитрия Храпача заочно приговорили к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Он отдавал приказы об ударах по региону, вследствие которых погибли мирные жители.