Удивят ли белгородцев клумбы летом 2025 года? 65 тыс. растений «захватят» город

Пока все белгородцы впервые за сезон почувствовали настоящую зиму, в теплицах «Белгорблагоустройства» круглогодичные тропики. Специалисты черенкуют растения, которые будут радовать горожан на клумбах ближе к лету. В 2023 году за год в областной столице высадили больше 2 млн цветов.