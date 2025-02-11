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Posted 11 февраля, 14:19

Published 11 февраля, 14:19

Modified 11 февраля, 15:19

Updated 11 февраля, 15:19

В теплицах БГБ уже распустились тюльпаны, да и не только.

Удивят ли белгородцев клумбы летом 2025 года? 65 тыс. растений «захватят» город

11 февраля 2025, 14:19
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. В теплицах БГБ уже распустились тюльпаны, да и не только.

В теплицах Белгорода продолжают готовить растения к летнему сезону

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Эксклюзив
Журналистка Бел.Ру узнала, как дела у растений, которые летом будут высаживать в Белгороде. Что, кроме тюльпанов, выращивают уже сейчас.

Пока все белгородцы впервые за сезон почувствовали настоящую зиму, в теплицах «Белгорблагоустройства» круглогодичные тропики. Специалисты черенкуют растения, которые будут радовать горожан на клумбах ближе к лету. В 2023 году за год в областной столице высадили больше 2 млн цветов.

В самой тёплой из теплиц управления занимаются проращиванием молодых растений. Позже их перевозят в помещения прохладнее для закалки.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Для будущего сезона уже подрастают больше 65 тыс. цветов: цинерарии, канны, колеусы, петунии, агератум, бархатцы. Готовят к посадке плектрантусы, герани, остеоспермум, хлорофитум, можжевельники.

В цеху с декоративно-лиственными однолетниками трудятся всего четыре человека, но, конечно, ближе к сезону переводят людей и из других команд на помощь.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Растения отсюда будут высажены на клумбах, где нет тюльпанов, в первую очередь перед памятниками.

«Это клумбы и дополнительные кашпо, которые расположены на разделительных полосах или, допустим, как на улице 50-летия Белгородской области, на столбах. Также на территории парка Победы на мостах», — рассказал Александр Шаповалов, начальник службы по выращиванию декоративных культур.
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Денег тратят больше, но тюльпанов не прибавляется? Мэрия Белгорода — о закупке цветов
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