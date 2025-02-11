Удивят ли белгородцев клумбы летом 2025 года? 65 тыс. растений «захватят» город

Posted 11 февраля, 14:19
Published 11 февраля, 14:19
Modified 11 февраля, 15:19
Updated 11 февраля, 15:19
Пока все белгородцы впервые за сезон почувствовали настоящую зиму, в теплицах «Белгорблагоустройства» круглогодичные тропики. Специалисты черенкуют растения, которые будут радовать горожан на клумбах ближе к лету. В 2023 году за год в областной столице высадили больше 2 млн цветов.
В самой тёплой из теплиц управления занимаются проращиванием молодых растений. Позже их перевозят в помещения прохладнее для закалки.
Для будущего сезона уже подрастают больше 65 тыс. цветов: цинерарии, канны, колеусы, петунии, агератум, бархатцы. Готовят к посадке плектрантусы, герани, остеоспермум, хлорофитум, можжевельники.
В цеху с декоративно-лиственными однолетниками трудятся всего четыре человека, но, конечно, ближе к сезону переводят людей и из других команд на помощь.
Растения отсюда будут высажены на клумбах, где нет тюльпанов, в первую очередь перед памятниками.
«Это клумбы и дополнительные кашпо, которые расположены на разделительных полосах или, допустим, как на улице 50-летия Белгородской области, на столбах. Также на территории парка Победы на мостах», — рассказал Александр Шаповалов, начальник службы по выращиванию декоративных культур.