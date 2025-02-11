У прокуратуры возникли вопросы к 37 сотрудникам белгородского УФСИН

Как сообщили в надзорном ведомстве, работники предоставили неполные или недостоверные данные в справках о доходах, расходах на недвижимость и акции, имуществе, а также наличия счетов в кредитных организациях. В некоторых случаях суммы, поступившие на банковские счета служащих, значительно превышали их официальные доходы.