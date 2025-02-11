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Posted 11 февраля, 16:28

Published 11 февраля, 16:28

Modified 11 февраля, 16:28

Updated 11 февраля, 16:28

Федеральная служба исполнения наказаний

У прокуратуры возникли вопросы к 37 сотрудникам белгородского УФСИН

11 февраля 2025, 16:28
Фото: 1MI. Федеральная служба исполнения наказаний
Вопросы возникли после проверки справок о доходах, расходах, имуществе. Главе ведомства внесено представление.

Прокуратура Белгородской области в ходе проверки выявила нарушения в соблюдении антикоррупционного законодательства у 37 сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Как сообщили в надзорном ведомстве, работники предоставили неполные или недостоверные данные в справках о доходах, расходах на недвижимость и акции, имуществе, а также наличия счетов в кредитных организациях. В некоторых случаях суммы, поступившие на банковские счета служащих, значительно превышали их официальные доходы.

Прокуратура направила представление руководителю УФСИН и инициировала контроль за законностью поступлений на счета сотрудников.

Ранее бывший сотрудник исправительной колонии в Белгородской области получил штраф в 500 тыс. рублей за мошенничество. Он предложил осуждённому содействие в замене наказания за 130 тыс. рублей.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Доходы#УФСИН#Белгород
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