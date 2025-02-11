У прокуратуры возникли вопросы к 37 сотрудникам белгородского УФСИН

Posted 11 февраля, 16:28
Published 11 февраля, 16:28
Modified 11 февраля, 16:28
Updated 11 февраля, 16:28
Прокуратура Белгородской области в ходе проверки выявила нарушения в соблюдении антикоррупционного законодательства у 37 сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
Как сообщили в надзорном ведомстве, работники предоставили неполные или недостоверные данные в справках о доходах, расходах на недвижимость и акции, имуществе, а также наличия счетов в кредитных организациях. В некоторых случаях суммы, поступившие на банковские счета служащих, значительно превышали их официальные доходы.
Прокуратура направила представление руководителю УФСИН и инициировала контроль за законностью поступлений на счета сотрудников.
Ранее бывший сотрудник исправительной колонии в Белгородской области получил штраф в 500 тыс. рублей за мошенничество. Он предложил осуждённому содействие в замене наказания за 130 тыс. рублей.