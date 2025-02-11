Судебные тяжбы за долги захлестнули бизнес: кто судится в Белгородской области

Posted 11 февраля, 08:37
Published 11 февраля, 08:37
Modified 11 февраля, 15:43
Updated 11 февраля, 15:43
Предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» подало иск в суд против компании «СК №1» с требованием взыскать сумму задолженности за предоставленные услуги по хранению имущества на территории аэропорта Охотск в размере 6,6 млн рублей, а также проценты за пользование чужими средствами в размере 558 тысяч рублей. Суд принял иск и назначил слушание на 4 марта.
Справка. Компания «Аэропорты Дальнего Востока» функционирует в Хабаровске с 2012 года и специализируется на вспомогательных и связанных с воздушным транспортом услугах. Возглавляет компанию генеральный директор Олег Александров. По итогам 2023 года организация понесла убытки в размере 135 млн рублей. Основателями компании выступили Федеральное агентство воздушного транспорта и Росимущество.
Предприятие «СК №1» осуществляет свою деятельность в Белгороде с 2008 года. Сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Николай Владыкин одновременно является руководителем, бенефициаром и владельцем компании. За 2023 год компания сумела достичь чистой прибыли в размере 5,4 млн рублей.
Управление капстроительства Белгородской области подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области к компании «Спас Групп» с требованием взыскания 16 млн рублей. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Стороны пригласили для собеседование, которое состоится 18 февраля.
Справка. Компания «Спас Групп» работает в Москве с 2013 года и занимается деятельностью в области архитектуры. Руководитель, владелец и бенефициар — Роман Пивоваров. Чистая прибыль за 2023 года достигла 68 млн рублей.
ЗАО «Белшпала» направило исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области против компании «ЭнергоСтройМонтаж» с требованием взыскания задолженности в размере 6 млн рублей по договору поставки. Кроме того, истец требует уплаты неустойки в размере 3 млн рублей. Общая сумма претензии составляет 10 млн рублей. Суд заявление принял и пригласил стороны на заседание на 19 февраля.
Справка. Закрытое акционерное общество «Белшпала» основано в Белгороде в 2010 году. Основная сфера деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Генеральным директором компании является Дмитрий Спиренков. В 2023 году организация понесла убытки в размере 479 млн рублей. В 2019 году акционером предприятия была фирма «Спецтрансстрой».
Компания «ЭнергоСтройМонтаж» функционирует в Санкт-Петербурге с 2011 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ. Руководителем и владельцем является Григорий Дондурей. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 128 млн рублей.
Организация «Даля» подала иск в суд против фирмы «Пиэф Груп» с требованием взыскать 22 млн рублей по договору поставки оборудования и строительных материалов, а также 6 млн рублей по договору поставки, общая сумма составляет 28 млн рублей. Заявление суд не принял, так как оно было подано с нарушениями. Истцу необходимо устранить нарушения до 26 февраля.
Справка. Компания «Даля» зарегистрирована в городе Санкт-Петербург в 2005 году и занимается демонтажом и сносом зданий. Глава и бенефициар — Алексей Ломака. В 2023 году компания заработала 3,6 млн рублей чистой прибыли. Основатель — фирма «НЖ-Проект».
Фирма «Пиэф Груп» была основана в Белгороде в 2021 году и специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, бенефициар и владелец компании — Ольга Певзнер. В 2023 году организация отчиталась о 14,6 млн рублей чистой прибыли.
Компания «Добрыня» направила обращение в Арбитражный суд Белгородской области, в котором просит взыскать долг за поставленный товар в размере 14 млн рублей, и проценты за использование чужих средств, сумма которых составляет 189 тысяч рублей. Ответчик — ООО «Традиция». Суд оставил иск без движения. Исправить все недочёты истец должен до 14 февраля.
Организация «Добрыня» основана в 2018 году и базируется в Белгороде. Основным направлением деятельности является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. Во главе организации стоит Алексей Сбитнев, а бенефициаром и владелицей является Юлия Алексеева. В результате работы в 2023 году фирма заработала чистую прибыль в размере 219 тысяч рублей.
Фирма «Традиция» была зарегистрирована в Белгороде в 2020 году и специализируется на розничной торговле в основном пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Руководителем компании является Игорь Ильин. В 2023 году фирма понесла убытки в размере 27 миллионов рублей. Учредителем компании является фирма «Лариса».
Мэрия Белгорода подала заявление в суд против компании «Калидон», с целью возмещения необоснованного обогащения в размере 6 млн рублей, а также процентов за использование чужих средств, которые составляют 1,4 млн рублей. В настоящий момент исковое заявление оставлено без движения. Истец получил срок до 26 февраля для их устранения и предоставления необходимых документов канцелярии.
Справка. Компания «Калидон» уже более двадцати лет функционирует на рынке Белгорода, специализируясь в сфере заготовки, хранения, переработки и сбыта лома и отходов чёрных металлов. Алексей Жиронкин является главой, владельцем и основным бенефициаром компании. В 2023 году фирма заработала чистую прибыль в размере 1,8 млн рублей.
Администрация Белгородского района направила иск в суд области к ИП Бондареву Денису Владимировичу. Истец попросил изъять у ответчика путём продажи с публичных торгов объект незавершённого строительства в селе Ерик, в районе ул. Советской, с выплатой бывшему собственнику Бондареву, вырученных средств за вычетом расходов на исполнение решения суда. Суд решил принять исковое заявление от администрации района и начать процесс по делу.