Судебные тяжбы за долги захлестнули бизнес: кто судится в Белгородской области

Организация «Даля» подала иск в суд против фирмы «Пиэф Груп» с требованием взыскать 22 млн рублей по договору поставки оборудования и строительных материалов, а также 6 млн рублей по договору поставки, общая сумма составляет 28 млн рублей. Заявление суд не принял, так как оно было подано с нарушениями. Истцу необходимо устранить нарушения до 26 февраля.