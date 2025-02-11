Стало известно, сколько белгородцы готовы потратить на подарки 14 февраля

Posted 11 февраля, 08:47
Published 11 февраля, 08:47
Modified 11 февраля, 13:05
Updated 11 февраля, 13:05
В Белгороде сделать подарки к 14 февраля своему супругу или супруге готовы 12% опрошенных, возлюбленному — 3%, а своим родным или детям — 1%. Такие данные приводит SuperJob.
При этом большинство проголосовавших (74%) не планируют покупать подарки для всех подряд, оставив эту привилегию только для самых близких.
В среднем мужчины в Белгородской области готовы потратить на подарок своим возлюбленным 4000 рублей. Девушки немного меньше — 3500 рублей. Бюджет семейных пар чуть больше — 4200 и 3600 рублей соответственно.
Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, какие подарки можно сделать своим близким на День святого Валентина и как провести этот день.