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Posted 11 февраля, 08:47

Published 11 февраля, 08:47

Modified 11 февраля, 13:05

Updated 11 февраля, 13:05

День всех влюблённых отмечается 14 февраля

Стало известно, сколько белгородцы готовы потратить на подарки 14 февраля

11 февраля 2025, 08:47
Фото: Изображение Midjourney. День всех влюблённых отмечается 14 февраля

Мужской бюджет на подарки к 14 февраля в Белгороде оказался больше женского

Сюжет
Праздник
В честь приближающегося праздника Дня святого Валентина эксперты узнали, сколько жители Белгорода готовы потратить на подарки своим половинкам.

В Белгороде сделать подарки к 14 февраля своему супругу или супруге готовы 12% опрошенных, возлюбленному — 3%, а своим родным или детям — 1%. Такие данные приводит SuperJob.

При этом большинство проголосовавших (74%) не планируют покупать подарки для всех подряд, оставив эту привилегию только для самых близких.

В среднем мужчины в Белгородской области готовы потратить на подарок своим возлюбленным 4000 рублей. Девушки немного меньше — 3500 рублей. Бюджет семейных пар чуть больше — 4200 и 3600 рублей соответственно.

Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, какие подарки можно сделать своим близким на День святого Валентина и как провести этот день.

А какие у вас планы и бюджет на День святого Валентина?
Проголосовало: 5 чел.
День святого Валентина: что подарить и как отметить?
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