Стали известны подробности атаки БПЛА на магазин под Белгородом

Posted 11 февраля, 15:07
Published 11 февраля, 15:07
Modified 11 февраля, 15:09
Updated 11 февраля, 15:09
Один дрон ударил по Никольскому в Белгородском районе. Там в коммерческом объекте выбило окна и посекло фасады. В Сети предполагали, что эти разрушения произошли в Таврово.
Ещё три БПЛА ударили по Мокрой Орловке Грайворонского округа. Их целью стали легковушка, ЛЭП и частный дом. Из-за удара жители нескольких улиц временно остались без света.
Также электричество пропало в селе Вязовое Краснояружского района. Там два FPV-дрона атаковали линию электроснабжения. А в селе Репяховка в здании соцобъекта разбились стёкла.
Добавим, что по всей области уже в третий раз за сутки объявляют ракетную опасность. Тревогу сопровождают громкие звуки, которые слышат даже жители областного центра.
Днём после взрывов в Белгороде зафиксировали разрушения.