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Posted 11 февраля, 15:07

Published 11 февраля, 15:07

Modified 11 февраля, 15:09

Updated 11 февраля, 15:09

Последствия удара в Белгородском районе

Стали известны подробности атаки БПЛА на магазин под Белгородом

11 февраля 2025, 15:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия удара в Белгородском районе

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

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Обстрел
Вторник в Белгородской области продолжает быть неспокойным. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударах ещё по трём муниципалитетам. Раненых нет.

Один дрон ударил по Никольскому в Белгородском районе. Там в коммерческом объекте выбило окна и посекло фасады. В Сети предполагали, что эти разрушения произошли в Таврово.

Ещё три БПЛА ударили по Мокрой Орловке Грайворонского округа. Их целью стали легковушка, ЛЭП и частный дом. Из-за удара жители нескольких улиц временно остались без света.

Также электричество пропало в селе Вязовое Краснояружского района. Там два FPV-дрона атаковали линию электроснабжения. А в селе Репяховка в здании соцобъекта разбились стёкла.

Добавим, что по всей области уже в третий раз за сутки объявляют ракетную опасность. Тревогу сопровождают громкие звуки, которые слышат даже жители областного центра.

Днём после взрывов в Белгороде зафиксировали разрушения.

Разрушения всё же есть: Гладков уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород
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