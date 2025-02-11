С марта в РФ изменится система платы за отопление. Увидят ли разницу белгородцы?

«Регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. <…> Для жителей нашего региона система оплаты с 1 марта не изменится», — ответил Ботвиньев.