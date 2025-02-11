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Posted 11 февраля, 12:05

Published 11 февраля, 12:05

Modified 11 февраля, 18:38

Updated 11 февраля, 18:38

С марта оплата будет взиматься только в отопительный сезон

С марта в РФ изменится система платы за отопление. Увидят ли разницу белгородцы?

11 февраля 2025, 12:05
Фото: 1MI. С марта оплата будет взиматься только в отопительный сезон

В минЖКХ ответили на вопрос белгородцев об оплате отопления

Сюжет
ЖКХ
С марта россияне смогут платить за отопление только в холодные месяцы. Власти региона объяснили, отразится ли нововведение на белгородцах.

С 1 марта регионы России не смогут вводить равномерную оплату отопления в течение года. Жители будут платить только в отопительный сезон. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, нововведение сделает оплату прозрачнее, а собственники смогут контролировать соответствие платежей показаниям счётчиков. Однако в холодные месяцы суммы в квитанциях станут выше.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев разъяснил, распространится ли нововведение на жителей региона.

«Регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. <…> Для жителей нашего региона система оплаты с 1 марта не изменится», — ответил Ботвиньев.

Напомним, что если в квартире слишком жарко, а платить за отопление всё равно приходится, можно обратиться в управляющую компанию. Там могут уменьшить подачу тепла, что снизит температуру в квартире и сумму в квитанции (в домах с коллективными приборами учёта тепловой энергии).

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Платежи#Отопление#Белгород#Алексей Ботвиньев
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