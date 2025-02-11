С Белоблводоканала требуют 3,2 млн рублей за загрязнение реки

Posted 11 февраля, 08:18
Published 11 февраля, 08:18
Modified 11 февраля, 08:18
Updated 11 февраля, 08:18
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора выставило ГУП «Белоблводоканал» досудебное требование о возмещении ущерба на сумму 3 млн 174 тыс. 633 рубля за загрязнение реки Осколец.
В 2024 году плановая инспекция выявила, что сточные воды с очистных сооружений сбрасывались в реку с превышением допустимых норм загрязняющих веществ. В случае отказа добровольного погашения задолженности ведомство готово обратиться в суд для взыскания средств.
Ранее Белоблводоканал не смог оспорить штраф в 4 млн рублей за загрязнение реки Тихая Сосна, наложенный Росприроднадзором.