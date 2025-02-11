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Posted 11 февраля, 08:18

Published 11 февраля, 08:18

Modified 11 февраля, 08:18

Updated 11 февраля, 08:18

Расчёт ущерба, причинённого Оскольцу

С Белоблводоканала требуют 3,2 млн рублей за загрязнение реки

11 февраля 2025, 08:18
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора. Расчёт ущерба, причинённого Оскольцу
Такое требование выдвинул Росприроднадзор. Речь идёт о загрязнении реки Осколец.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора выставило ГУП «Белоблводоканал» досудебное требование о возмещении ущерба на сумму 3 млн 174 тыс. 633 рубля за загрязнение реки Осколец.

В 2024 году плановая инспекция выявила, что сточные воды с очистных сооружений сбрасывались в реку с превышением допустимых норм загрязняющих веществ. В случае отказа добровольного погашения задолженности ведомство готово обратиться в суд для взыскания средств.

Ранее Белоблводоканал не смог оспорить штраф в 4 млн рублей за загрязнение реки Тихая Сосна, наложенный Росприроднадзором.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Белводоканал#Загрязнение#Белгород#Росприроднадзор
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