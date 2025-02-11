Российские военные уничтожили хаб с техникой ВСУ неподалёку от белгородской границы

Posted 11 февраля, 06:38
Published 11 февраля, 06:38
Modified 11 февраля, 06:40
Updated 11 февраля, 06:40
Сообщается, что хаб обнаружили в харьковском селе Колодезное. Он был замаскирован в загоне для скота.
По данным SHOT, в загоне скрывали более десяти единиц техники, включая три БМП «Росомак» и два бронеавтомобиля «Козак».
Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении уничтожил технику противника, сорвав возможную атаку на Белгородскую область, пишет источник.
Ранее сообщалось о наращивании сил ВСУ на границе с Белгородской областью. Однако в оперативном штабе призвали доверять только официальным данным, а в Совфеде заявили, что повторение «курского сценария» в регионе исключено.
Также один из военных экспертов ранее заявил, что недавно российские военные вытеснили подразделения ВСУ от границы с Белгородской областью на участке длиной около 1,5 километра.