bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:38

Published 11 февраля, 06:38

Modified 11 февраля, 06:40

Updated 11 февраля, 06:40

Российские военные предотвратили возможное наступление на Белгородскую область

Российские военные уничтожили хаб с техникой ВСУ неподалёку от белгородской границы

11 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI. Российские военные предотвратили возможное наступление на Белгородскую область

SHOT: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорыва госграницы в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Российские военные обнаружили и уничтожили колонну техники ВСУ в 10 км от границы.

Сообщается, что хаб обнаружили в харьковском селе Колодезное. Он был замаскирован в загоне для скота.

По данным SHOT, в загоне скрывали более десяти единиц техники, включая три БМП «Росомак» и два бронеавтомобиля «Козак».

Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении уничтожил технику противника, сорвав возможную атаку на Белгородскую область, пишет источник.

Ранее сообщалось о наращивании сил ВСУ на границе с Белгородской областью. Однако в оперативном штабе призвали доверять только официальным данным, а в Совфеде заявили, что повторение «курского сценария» в регионе исключено.

Также один из военных экспертов ранее заявил, что недавно российские военные вытеснили подразделения ВСУ от границы с Белгородской областью на участке длиной около 1,5 километра.

Видео: SHOT. Уничтоженная техника
Читайте также:
Почти 14 тыс повреждено: на восстановление авто белгородцев потратили 2,5 млрд рублейОзвучена сумма ущерба белгородскому бизнесу из-за обстрелов с начала СВОС начала СВО белгородцам запретили въезд в 43 населённых пункта. Какие?
Уже не скоро? Как изменились прогнозы по окончанию СВО и что пишут о переговорах
Узнать подробнее
#Анна Селищева#Видео#Белгородская область#Харьковская область#Белгород#Прорыв#Приграничье#СВО#Наступление ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика