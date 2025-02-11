Россия должна стать глобальным лидером отрасли БАС к 2030 году

Евгений Дитрих, гендиректор АО «ГТЛК», отметил, что меры поддержки отрасли беспилотной авиации включены в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который был запущен в 2024 году. В первую очередь он нацелен на развитие производственной базы и технологий. ГТЛК начала работу в сегменте лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024-го стала ведущим заказчиком БАС. За это время компания вложила в производство свыше 10 миллиардов рублей, заказав у 23 производителей более трех тысяч БПЛА.