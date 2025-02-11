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Posted 11 февраля, 09:12

Published 11 февраля, 09:12

Modified 11 февраля, 09:12

Updated 11 февраля, 09:12

Россия должна стать глобальным лидером отрасли БАС к 2030 году

Россия должна стать глобальным лидером отрасли БАС к 2030 году

11 февраля 2025, 09:12
Фото: пресс-служба НТИ.
Совещание по развитию беспилотных систем, которое состоялось в Тольятти под руководством президента Владимира Путина, определило направление развития отрасли на среднесрочную перспективу.

К 2030 году Россия должна войти в категорию глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Такая задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным на совещании с членами правительства и руководителями ведущих предприятий в отрасли, пишет newizv.ru.

Евгений Дитрих, гендиректор АО «ГТЛК», отметил, что меры поддержки отрасли беспилотной авиации включены в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который был запущен в 2024 году. В первую очередь он нацелен на развитие производственной базы и технологий. ГТЛК начала работу в сегменте лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024-го стала ведущим заказчиком БАС. За это время компания вложила в производство свыше 10 миллиардов рублей, заказав у 23 производителей более трех тысяч БПЛА.

По информации Евгения Дитриха, из этих трех тысяч большая часть объема относилась к государственному гражданскому заказу, согласно которому беспилотники поставляют федеральным, региональным органам власти, госкомпаниям. Уже сегодня многие государственные заказчики работают над подготовкой сделок в рамках гражданского госзаказа на 2025 год, рассказал Евгений Дитрих.

По мнению Алексея Варятченко, гендиректора ООО «БАС», развитие отрасли задерживается из-за отсутствия качественной нормативно-правовой базы.

К её формированию надо идти, используя экспериментальные правовые режимы. Их механизмы, возможности нужно расширять.

Варятченко отметил, что в тех регионах, где это возможно с учетом соображений безопасности и где для этого есть необходимые условия, нужно разрешить полёты дронов. Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна идти с соблюдением жестких требований безопасности за счет новых технологических решений. Важно активное внедрение отечественных разработок, которые уже были проверены на «Архипелаге-2024». Например, речь идет о системах обнаружения, сопровождении беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени, отметил гендиректор ООО «БАС».

Итогом совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству подготовить проект нормативно-правовой базы использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года. Если чиновники не затянут подготовку документов, есть вероятность, что новая законодательная база будет утверждена до конца года, а первые гражданские беспилотники тяжелых классов будут работать в России уже в следующем году.

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