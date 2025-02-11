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Posted 11 февраля, 13:18

Published 11 февраля, 13:18

Modified 11 февраля, 13:21

Updated 11 февраля, 13:21

Последствия атак ВСУ в Белгородской области

Разрушения всё же есть: Гладков уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород

11 февраля 2025, 13:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атак ВСУ в Белгородской области

После громких звуков в Белгороде обнаружили разрушения

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Новости Белгорода
После атак ВСУ в Белгороде и других районах заметили последствия.

Днём 11 февраля по всей Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. В одну из них жители областного центра слышали громкие звуки и видели столб дыма, который на деле не имел отношения к обстрелу.

Однако повреждения в Белгороде всё же были: в одной квартире многоквартирного дома выбило окна. По какому адресу зафиксировали разрушения, неизвестно.

Также во время дневной тревоги посекло кровлю частного дома в Майском Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе были и другие разрушения. Так, в том же муниципалитете, но в хуторе Церковный, из-за атаки дрона выбило окна, повредило крышу и посекло вход на сельхозпредприятии. А в посёлке Октябрьский сразу в двух МКД есть разрушениях в 13 квартирах. Повреждения выявили и в двух автомобилях.

Два других дрона ударили по припаркованному КамАЗу в селе Шелаево Валуйского округа, а в Борисовке Волоконовского района из-за попадания снарядов пострадала администрация и два соцобъекта — на территории одного из них оказалась разрушена летняя кухня. В Коновалово ВСУ сбросили взрывчатку на легковушку.

Предварительно, никто в результате обстрелов не пострадал.

Последствия атак ВСУ в Белгородской области
Последствия атак ВСУ в Белгородской области
Последствия атак ВСУ в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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