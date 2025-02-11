Разрушения всё же есть: Гладков уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород

В регионе были и другие разрушения. Так, в том же муниципалитете, но в хуторе Церковный, из-за атаки дрона выбило окна, повредило крышу и посекло вход на сельхозпредприятии. А в посёлке Октябрьский сразу в двух МКД есть разрушениях в 13 квартирах. Повреждения выявили и в двух автомобилях.