ПСБ: Вклады розничных клиентов выросли на 35%, превысив 1 трлн рублей

Posted 11 февраля, 10:45
Published 11 февраля, 10:45
Modified 11 февраля, 10:47
Updated 11 февраля, 10:47
Свыше 240 млрд рублей от этой общей суммы приходится на вкладчиков из новых российских регионов. Примечательно, что за прошедший год жители этих территорий увеличили объем своих средств, размещенных на счетах и депозитах, в два раза.
Наибольший рост показали рублевые срочные вклады и накопительные счета, общий объем которых превысил 700 млрд рублей, увеличившись более чем на треть за 12 месяцев. Банк зафиксировал открытие свыше 1,1 млн новых депозитов и около 900 тысяч накопительных счетов. Средний размер одного срочного вклада составил 800 тысяч рублей.
Алексей Щавелев, глава отдела розничного бизнеса ПСБ, подчеркнул, что в предыдущем году уровень сберегательной активности граждан значительно возрос из-за увеличения ключевой ставки. Это привело к росту поступлений средств физических лиц в банковскую систему.
«Кроме того, успех был заметен и в новых регионах России, где наблюдается высокий спрос на кредитные и сберегательные продукты», - добавил Щавелев.