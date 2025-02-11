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Posted 11 февраля, 10:45

Published 11 февраля, 10:45

Modified 11 февраля, 10:47

Updated 11 февраля, 10:47

ПСБ: Вклады розничных клиентов выросли на 35%, превысив 1 трлн рублей

ПСБ: Вклады розничных клиентов выросли на 35%, превысив 1 трлн рублей

11 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI.
ПСБ зафиксировал значительный рост вкладов физических лиц в 2024-м: их объем увеличился на 35% и достиг более 1 триллиона рублей.

Свыше 240 млрд рублей от этой общей суммы приходится на вкладчиков из новых российских регионов. Примечательно, что за прошедший год жители этих территорий увеличили объем своих средств, размещенных на счетах и депозитах, в два раза.

Наибольший рост показали рублевые срочные вклады и накопительные счета, общий объем которых превысил 700 млрд рублей, увеличившись более чем на треть за 12 месяцев. Банк зафиксировал открытие свыше 1,1 млн новых депозитов и около 900 тысяч накопительных счетов. Средний размер одного срочного вклада составил 800 тысяч рублей.

Алексей Щавелев, глава отдела розничного бизнеса ПСБ, подчеркнул, что в предыдущем году уровень сберегательной активности граждан значительно возрос из-за увеличения ключевой ставки. Это привело к росту поступлений средств физических лиц в банковскую систему.

«Кроме того, успех был заметен и в новых регионах России, где наблюдается высокий спрос на кредитные и сберегательные продукты», - добавил Щавелев.

Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сбережения#Физические лица#Рост#Вклады#Белгород#Депозиты#ПСБ#Новые регионы
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