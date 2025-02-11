Президент РСФ: далеко не все врачи соблюдают правила стерильности

Об этом он заявлял и ранее, утверждая, что за 20 лет «чуда не произошло», поэтому ждать его придётся крайне долго, либо никогда. Кроме того, Владимир Кулабухов заявил о том, что, согласно исследованию, которое провели ещё в 2014 году и повторили после, к 2050 году каждый год из-за сепсиса будет умирать по 10 миллионов человек. При этом он, по его словам, может «наступить» и раньше. Особенно в России, говорит он.