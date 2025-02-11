Президент РСФ: далеко не все врачи соблюдают правила стерильности

Posted 11 февраля, 09:23
Published 11 февраля, 09:23
Modified 11 февраля, 09:25
Updated 11 февраля, 09:25
Владимир Кулабухов, зачитавший лекцию в областной больнице в Белгороде президент Российского сепсис-форума, рассказал о критически возрастающей резистентности микроорганизмов к антибиотикам, показатель которой вывел Россию на первое место по данной проблеме.
По его словам, увеличивающиеся случаи заражения инфекциями и развитие сепсиса у пациентов РИОТ в основном происходит из-за внешнебольничных и внутрибольничных возбудителей, «путешествующих» по стационару вместе с людьми. Особенно тогда, когда пациентов направляют в те отделения, «где их быть не должно» и где наиболее развита невосприимчивость микроорганизмов к препаратам. Причина — наибольшее по частоте применение в отделении антибиотиков. Самое опасное место — отделение реанимации.
Это как раз те случаи, когда больной приносит инфекции вместе с собой и получает новые или заражается жизнеугрожающей инфекцией в той самой реанимации:
«<…> Хороший хирург тот, который схватит больного и потащит его быстрее из реанимации».
Ещё один фактор, также играющий ведущую роль, — несоблюдение элементарных правил стерильности. Микробиолог заявил аудитории, что по итогам масштабного анонимного опроса среди сотрудников российских медучреждений, только 90% респондентов ответили, что обрабатывают руки до контакта с каждым пациентом и после.
«По стране 90%, говорили, что всегда так обрабатываются. Понимаете? Каждый и всегда говорит: „Я обрабатываю“. 100% не может быть априори, никогда. Я знаю стационар, в котором несколько лет 98-96% было. Это в клинике Сан-Мартино в Генуе, Италия. Один и тот же персонал, присматривающий друг за другом, то есть это целая серия мероприятий. А в один год вдруг — 92%. Что случилось? Приняли одну медицинскую сестру. Одну. И она всё соблюдала, но изменила ситуацию», — заявил Кулабухов.
Далее он рассказал об эксперименте, который провели в Голландии, с целью узнать о скорости распространения микроорганизмов, вызывающих инфекции, и их выхода за пределы стационара. Президент РСФ далее рассказал аудитории, как тот происходил.
«Они около кровати пациента, не в реанимации, в коечном отделении, на квадратик в 30 на 30 сантиметров нанесли бактериофаг. Безвредный бактериофаг, поэтому тестировать на нём можно было. И трое суток наблюдали, что происходит. Ко вторым суткам практически всё, что касалось отделения, было контаминировано этим бактериофагом. Всё. Ручки, телефоны, компьютер и так далее. А к третьим суткам это было вынесено за пределы учреждения», — закончил мысль микробиолог, повторив важность строгого соблюдения инфекционного контроля и санитарных норм.
Тему он подытожил тем, что сдвинуться дальше в этих реалиях не получится, а получится только «на кончиках пальцев ощущать весь драматизм и трагизм ситуации».
«Война закончится, ракеты улетят. Вот это останется. Понимаете? И оно каждый год только нарастает. Мы должны с вами понимать. Мы на краю находимся антибиотиков. Не будет новых, я вам точно говорю».
Об этом он заявлял и ранее, утверждая, что за 20 лет «чуда не произошло», поэтому ждать его придётся крайне долго, либо никогда. Кроме того, Владимир Кулабухов заявил о том, что, согласно исследованию, которое провели ещё в 2014 году и повторили после, к 2050 году каждый год из-за сепсиса будет умирать по 10 миллионов человек. При этом он, по его словам, может «наступить» и раньше. Особенно в России, говорит он.
Также он обратил внимание на то, что даже поборовшие сепсис люди не могут иметь гарантию того, что проживут хотя ещё 10 лет, т. к. половина переживших сепсис, утверждает Кулабухов, умирает в точение 5 лет.