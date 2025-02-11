Поменявшему Белгород на Курск Базарову передали задачи ушедшего чиновника

Posted 11 февраля, 15:14
Published 11 февраля, 15:14
Modified 11 февраля, 15:16
Updated 11 февраля, 15:16
С 11 февраля по собственному желанию уходит врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля, из Telegram-канала врио главы региона Александра Хинштейна.
Временно обязанности Денисова будут возложены на Владимира Базарова. В соседнем регионе бывший белгородский чиновник является врио замгубернатора по строительству.
Напомним, что Владимир Базаров курировал строительную и транспортные сферы в Белгородской области. В начале феврале 2025 года стало известно о его переходе на другое место работы. Позже выяснилось, что в Курскую область его порекомендовал Вячеслав Гладков.