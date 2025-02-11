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Posted 11 февраля, 15:14

Published 11 февраля, 15:14

Modified 11 февраля, 15:16

Updated 11 февраля, 15:16

Владимир Базаров

Поменявшему Белгород на Курск Базарову передали задачи ушедшего чиновника

11 февраля 2025, 15:14
Фото: страница Владимира Базарова в ВК. Владимир Базаров
Сюжет
Назначение
Роман Денисов покидает пост врио заместителя губернатора Курской области. Его обязанности передали Владимиру Базарову.

С 11 февраля по собственному желанию уходит врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля, из Telegram-канала врио главы региона Александра Хинштейна.

Временно обязанности Денисова будут возложены на Владимира Базарова. В соседнем регионе бывший белгородский чиновник является врио замгубернатора по строительству.

Напомним, что Владимир Базаров курировал строительную и транспортные сферы в Белгородской области. В начале феврале 2025 года стало известно о его переходе на другое место работы. Позже выяснилось, что в Курскую область его порекомендовал Вячеслав Гладков.

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Владимир Базаров?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Политика#Курская область#Назначение#Черноземье#Кадровые перестановки#Владимир Базаров#Замгубернатора#Александр Хинштейн
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