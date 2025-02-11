bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:32

Published 11 февраля, 07:32

Modified 11 февраля, 07:32

Updated 11 февраля, 07:32

Пермская ЦБК увеличила за год выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Пермская ЦБК увеличила за год выпуск бумаги, картона и гофропродукции

11 февраля 2025, 07:32
Фото: ПЦБК.
За прошедший год Пермская целлюлозно-бумажная компания выпустила рекордную 331 тысячу тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв, а также увеличила выпуск гофропродукции до 277,5 миллиона квадратных метров.

По итогам года предприятие сохранило свое место в десятке крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. Помимо увеличения объемов, ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило снизить вес конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении качественных характеристик, пишет properm.ru.

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что компании удалось достичь высоких показателей благодаря ориентированности на запросы клиентов, а также комплексной модернизации оборудования, повышению эффективности процессов и уменьшению издержек.

Марков добавил, что ПЦБК является клиентоцентричной компанией. Она предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные, экономичные и в то же время качественные упаковочные решения. В прошлом году ПЦБК преодолела рубеж 90 г/кв. м, в текущем компания выйдет на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/кв. м. Он подчеркнул, что низкая масса предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными векторами работы компании в текущем году.

Параллельно с развитием картонно-бумажного производства в ПЦБК продолжится модернизация площадок по выпуску гофропродукции. Например, планируются установка новой производственной линии и глубокая модернизация существующего оборудования. Это позволит предприятию выпускать дополнительные 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.

Помимо этого, ПЦБК сохраняет свои позиции на внешних рынках. В прошлом году компания отгрузила 15,5 тысячи тонн бумаги и картона в другие страны. Основными направлениями стали Китай, Казахстан и Азербайджан.

Финансовые показатели компании тоже увеличились. Объем выручки в прошлом году составил 22 миллиарда рублей, а объем налоговых отчислений превысил 3,9 миллиарда. По итогам текущего года ожидается увеличение поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика