Пермская ЦБК увеличила за год выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:32
Published 11 февраля, 07:32
Modified 11 февраля, 07:32
Updated 11 февраля, 07:32
По итогам года предприятие сохранило свое место в десятке крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. Помимо увеличения объемов, ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило снизить вес конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении качественных характеристик, пишет properm.ru.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что компании удалось достичь высоких показателей благодаря ориентированности на запросы клиентов, а также комплексной модернизации оборудования, повышению эффективности процессов и уменьшению издержек.
Марков добавил, что ПЦБК является клиентоцентричной компанией. Она предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные, экономичные и в то же время качественные упаковочные решения. В прошлом году ПЦБК преодолела рубеж 90 г/кв. м, в текущем компания выйдет на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/кв. м. Он подчеркнул, что низкая масса предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными векторами работы компании в текущем году.
Параллельно с развитием картонно-бумажного производства в ПЦБК продолжится модернизация площадок по выпуску гофропродукции. Например, планируются установка новой производственной линии и глубокая модернизация существующего оборудования. Это позволит предприятию выпускать дополнительные 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.
Помимо этого, ПЦБК сохраняет свои позиции на внешних рынках. В прошлом году компания отгрузила 15,5 тысячи тонн бумаги и картона в другие страны. Основными направлениями стали Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели компании тоже увеличились. Объем выручки в прошлом году составил 22 миллиарда рублей, а объем налоговых отчислений превысил 3,9 миллиарда. По итогам текущего года ожидается увеличение поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.