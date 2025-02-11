Пермская ЦБК увеличила за год выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Марков добавил, что ПЦБК является клиентоцентричной компанией. Она предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные, экономичные и в то же время качественные упаковочные решения. В прошлом году ПЦБК преодолела рубеж 90 г/кв. м, в текущем компания выйдет на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/кв. м. Он подчеркнул, что низкая масса предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными векторами работы компании в текущем году.