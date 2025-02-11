Парковка в центре Белгорода «стала» платной, но штрафы приходить не будут?

Posted 11 февраля, 10:02
Published 11 февраля, 10:02
Modified 11 февраля, 10:02
Updated 11 февраля, 10:02
На улице Мичурина в Белгороде появился знак платной парковки. Горожане предсказуемо остались недовольны таким решением.
«Кто принял решение сделать платные парковки по Мичурина? Скоро за воздух в Белгороде будете деньги брать?» — пишет комментатор в Сети.
Белгородка, проживающая в доме № 35 по улице Мичурина, тоже огорчена, что ближайший «карман» стал платным с 08:30 до 18:30.
Однако всё оказалось не так однозначно. Ситуацию разъяснил мэр Валентин Демидов.
«В настоящее время парковка по ул. Мичурина работает, как и ранее, в бесплатном режиме. Знаки устанавливают в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения», — прокомментировал градоначальник.
Демидов добавил, что, если зоны платной парковки изменятся, об этом горожан предупредят.
Также мэр заверил, что «штрафы приходить не будут», несмотря на установленный знак.