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Posted 11 февраля, 10:02

Published 11 февраля, 10:02

Modified 11 февраля, 10:02

Updated 11 февраля, 10:02

Платных парковок в Белгороде стало больше?

Парковка в центре Белгорода «стала» платной, но штрафы приходить не будут?

11 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI. Платных парковок в Белгороде стало больше?

Белгородцев озадачил знак платной парковки в центре города

Сюжет
Новости Белгорода
Знак платной парковки заметили на улице Мичурина. Что происходит, рассказал мэр Белгорода.

На улице Мичурина в Белгороде появился знак платной парковки. Горожане предсказуемо остались недовольны таким решением.

«Кто принял решение сделать платные парковки по Мичурина? Скоро за воздух в Белгороде будете деньги брать?» — пишет комментатор в Сети.

Белгородка, проживающая в доме № 35 по улице Мичурина, тоже огорчена, что ближайший «карман» стал платным с 08:30 до 18:30.

Однако всё оказалось не так однозначно. Ситуацию разъяснил мэр Валентин Демидов.

«В настоящее время парковка по ул. Мичурина работает, как и ранее, в бесплатном режиме. Знаки устанавливают в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения», — прокомментировал градоначальник.

Демидов добавил, что, если зоны платной парковки изменятся, об этом горожан предупредят.

Также мэр заверил, что «штрафы приходить не будут», несмотря на установленный знак.

Знак о платной парковке на Мичурина
Знак о платной парковке на Мичурина. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Платные парковки#Белгород#Валентин Демидов
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