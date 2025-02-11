Откуда могут идти ракетные пуски по Белгородской области?

Также Геннадий Алёхин прокомментировал слухи о возможном наступлении ВСУ на Белгородскую область, отметив, что противник сосредоточил силы на Курском направлении, в частности в Судже. Он считает, что наступление на Белгород и Брянск маловероятно, но ВСУ продолжают атаковать эти регионы с использованием дронов и РСЗО.