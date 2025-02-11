Откуда могут идти ракетные пуски по Белгородской области?

Posted 11 февраля, 16:10
Published 11 февраля, 16:10
Modified 11 февраля, 16:10
Updated 11 февраля, 16:10
Количество атак с использованием дронов на Белгородскую область за последнее время уменьшилось, однако угроза продолжает оставаться.
Военный обозреватель, ветеран боевых действий и полковник Геннадий Алёхин в беседе с «Миром Белогорья» отметил, что пуски ракет, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических комплексов, по-прежнему представляют угрозу для региона.
По его словам, ВСУ могут производить пуски из лесистой зоны за Чугуевым (город в Харьковской области Украины), в частности селе Чкаловское. Противник использует тактику кочующих установок, перемещая пусковые установки на гусеничной и колёсной тяге.
Также, по словам Алёхина, возможные места для пусков находятся вблизи населённых пунктов Малиновка и Писаревка, а также в районах бывшего танкового училища и нынешнего училища нацгвардии.
Он подчеркнул, что такие ракеты, как ATACMS и HIMARS, могут поражать цели на расстоянии от 150 до 500 км, что сохраняет угрозу воздушных атак на Белгород и другие регионы России.
Также Геннадий Алёхин прокомментировал слухи о возможном наступлении ВСУ на Белгородскую область, отметив, что противник сосредоточил силы на Курском направлении, в частности в Судже. Он считает, что наступление на Белгород и Брянск маловероятно, но ВСУ продолжают атаковать эти регионы с использованием дронов и РСЗО.
Только сегодня в Белгородской области было несколько ракетных опасностей. В Белгороде и Белгородском районе есть разрушения.