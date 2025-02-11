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Posted 11 февраля, 16:10

Published 11 февраля, 16:10

Modified 11 февраля, 16:10

Updated 11 февраля, 16:10

Расстояние от Чугуева до Белгорода по дороге составляет 112 км

Откуда могут идти ракетные пуски по Белгородской области?

11 февраля 2025, 16:10
Фото: Изображение Midjourney. Расстояние от Чугуева до Белгорода по дороге составляет 112 км

Названы населённые пункты, из которых ВСУ могут запускать ракеты по Белгороду

Сюжет
Обстрел
Военный эксперт и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин прокомментировал оперативную обстановку, указав на места, откуда могут быть произведены пуски ракет.

Количество атак с использованием дронов на Белгородскую область за последнее время уменьшилось, однако угроза продолжает оставаться.

Военный обозреватель, ветеран боевых действий и полковник Геннадий Алёхин в беседе с «Миром Белогорья» отметил, что пуски ракет, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических комплексов, по-прежнему представляют угрозу для региона.

По его словам, ВСУ могут производить пуски из лесистой зоны за Чугуевым (город в Харьковской области Украины), в частности селе Чкаловское. Противник использует тактику кочующих установок, перемещая пусковые установки на гусеничной и колёсной тяге.

Также, по словам Алёхина, возможные места для пусков находятся вблизи населённых пунктов Малиновка и Писаревка, а также в районах бывшего танкового училища и нынешнего училища нацгвардии.

Он подчеркнул, что такие ракеты, как ATACMS и HIMARS, могут поражать цели на расстоянии от 150 до 500 км, что сохраняет угрозу воздушных атак на Белгород и другие регионы России.

Также Геннадий Алёхин прокомментировал слухи о возможном наступлении ВСУ на Белгородскую область, отметив, что противник сосредоточил силы на Курском направлении, в частности в Судже. Он считает, что наступление на Белгород и Брянск маловероятно, но ВСУ продолжают атаковать эти регионы с использованием дронов и РСЗО.

Только сегодня в Белгородской области было несколько ракетных опасностей. В Белгороде и Белгородском районе есть разрушения.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Геннадий Алёхин#СВО#РСЗО#БПЛА#Атаки ВСУ
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