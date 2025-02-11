Очевидцы сообщают об атаке БПЛА на магазин под Белгородом

Напомним, что сегодня в Белгороде в одном из домов выбило окна после атаки ВСУ. Разрушения есть и в Белгородском районе. В Майском повреждена кровля частного дома. В хуторе Церковный дроном разрушены окна, крыша и вход на сельхозпредприятии. Также повреждены два МКД и авто в Октябрьском. Предварительно жертв нет.