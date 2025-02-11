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Posted 11 февраля, 14:41

Published 11 февраля, 14:41

Modified 11 февраля, 14:43

Updated 11 февраля, 14:43

Фото с места атаки беспилотника по «Пятерочке» в Таврово

Очевидцы сообщают об атаке БПЛА на магазин под Белгородом

11 февраля 2025, 14:41
Фото: «Блэтгород». Фото с места атаки беспилотника по «Пятерочке» в Таврово
Сюжет
СВО
В белгородских Telegram-каналах появилась информация о том, что магазин в Таврово пострадал от атаки БПЛА.

Предположительно, беспилотник атаковал магазин в Таврово Белгородского района. По информации очевидцев, БПЛА попал в окно торговой точки.

Официальных комментариев не поступало на момент публикации. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Напомним, что сегодня в Белгороде в одном из домов выбило окна после атаки ВСУ. Разрушения есть и в Белгородском районе. В Майском повреждена кровля частного дома. В хуторе Церковный дроном разрушены окна, крыша и вход на сельхозпредприятии. Также повреждены два МКД и авто в Октябрьском. Предварительно жертв нет.

Под Белгородом есть разрушения: что известно о новых атаках БПЛА?
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#Анна Селищева#Происшествия#Белгородский район#Таврово#Белгород#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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