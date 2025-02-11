Очевидцы сообщают об атаке БПЛА на магазин под Белгородом

Posted 11 февраля, 14:41
Published 11 февраля, 14:41
Modified 11 февраля, 14:43
Updated 11 февраля, 14:43
Предположительно, беспилотник атаковал магазин в Таврово Белгородского района. По информации очевидцев, БПЛА попал в окно торговой точки.
Официальных комментариев не поступало на момент публикации. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Напомним, что сегодня в Белгороде в одном из домов выбило окна после атаки ВСУ. Разрушения есть и в Белгородском районе. В Майском повреждена кровля частного дома. В хуторе Церковный дроном разрушены окна, крыша и вход на сельхозпредприятии. Также повреждены два МКД и авто в Октябрьском. Предварительно жертв нет.