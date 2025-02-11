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Posted 11 февраля, 12:10

Published 11 февраля, 12:10

Modified 11 февраля, 12:14

Updated 11 февраля, 12:14

В Белгороде дважды объявляли ракетную опасность

Неспокойный день: есть ли последствия взрывов в Белгороде?

11 февраля 2025, 12:10
Фото: 1MI. В Белгороде дважды объявляли ракетную опасность

ПВО сбила воздушные цели в Белгороде и Белгородском районе

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Новости Белгорода
Несколько взрывов прогремело в регионе 11 февраля. Есть ли пострадавшие и разрушения?

В Белгороде и Белгородском районе днём 11 февраля было громко. Сообщается, что разрушения есть в Репном — в одном из частных домов повреждена кровля.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет. О других разрушениях тоже информации не поступало.

Ранее в соцсетях сообщали о дыме, якобы появившемся после взрывов. Однако, судя по всему, он связан с работой промышленного объекта, а не с ЧП.

Тем временем в Белгородской области уже второй раз объявили ракетную опасность. Уже дан отбой.

Давно не было: в Белгороде снова прогремели взрывы, в небе следы от работы ПВО
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#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения
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