Неспокойный день: есть ли последствия взрывов в Белгороде?

Posted 11 февраля, 12:10
Published 11 февраля, 12:10
Modified 11 февраля, 12:14
Updated 11 февраля, 12:14
В Белгороде и Белгородском районе днём 11 февраля было громко. Сообщается, что разрушения есть в Репном — в одном из частных домов повреждена кровля.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет. О других разрушениях тоже информации не поступало.
Ранее в соцсетях сообщали о дыме, якобы появившемся после взрывов. Однако, судя по всему, он связан с работой промышленного объекта, а не с ЧП.
Тем временем в Белгородской области уже второй раз объявили ракетную опасность. Уже дан отбой.