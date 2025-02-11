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Posted 11 февраля, 14:49

Published 11 февраля, 14:49

Modified 11 февраля, 14:51

Updated 11 февраля, 14:51

Эволюция

Не вложиться — тоже вклад: как премия Дарвина показывает естественный отбор на деле?

11 февраля 2025, 14:49
Фото: Изображение Midjourney. Эволюция

Тест об ироничном подходе к эволюции в честь день рождения Дарвина

Сюжет
Новости Белгорода
12 февраля отмечается День Дарвина, посвященный вкладу учёного в науку и развитию теории естественного отбора. В апреле каждого года объявляются победители. А выигрывают в премии те, кто по нелепым причинам сам же исключил себя из генофонда человечества.

12 февраля — просто 12 февраля? Ну, не совсем так. В эту дату отмечают День Дарвина. В основном его празднуют в некоторых ВУЗах в разных странах. Это некое признание трудов и вклада в развитие науки Чарльза Дарвина. В его же день рождения.

Также в апреле оглашают результаты одноимённой виртуальной премии. Её назвали в честь учёного, потому что он — главный «пропагандист» естественного отбора как двигателя эволюции человека. В чём суть? Лауреатами становятся люди, которые либо лишились способности к деторождению, либо погибли самой нелепой смертью по собственной вине, тем самым исключая возможность пополнить мировой генофонд, что в некотором роде, по мнению организаторов премии Дарвина, тоже можно считать вкладом в развитие будущего человечества.

По глупости своей: вклад в эволюцию человечества.
Тест
теория эволюции человека и естественный отбор. Фото: Изображение Midjourney

Итак, в честь такого знакового для мирового сообщества дня — тест. Всё как всегда. Вопросов — 10, вариантов ответа — 3, правильный — 1. Угадываем и узнаём, кто и как вошёл в историю. Топ-10 самых неожиданных сюжетов.

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