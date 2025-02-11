Не вложиться — тоже вклад: как премия Дарвина показывает естественный отбор на деле?

Posted 11 февраля, 14:49
Published 11 февраля, 14:49
Modified 11 февраля, 14:51
Updated 11 февраля, 14:51
12 февраля — просто 12 февраля? Ну, не совсем так. В эту дату отмечают День Дарвина. В основном его празднуют в некоторых ВУЗах в разных странах. Это некое признание трудов и вклада в развитие науки Чарльза Дарвина. В его же день рождения.
Также в апреле оглашают результаты одноимённой виртуальной премии. Её назвали в честь учёного, потому что он — главный «пропагандист» естественного отбора как двигателя эволюции человека. В чём суть? Лауреатами становятся люди, которые либо лишились способности к деторождению, либо погибли самой нелепой смертью по собственной вине, тем самым исключая возможность пополнить мировой генофонд, что в некотором роде, по мнению организаторов премии Дарвина, тоже можно считать вкладом в развитие будущего человечества.
Итак, в честь такого знакового для мирового сообщества дня — тест. Всё как всегда. Вопросов — 10, вариантов ответа — 3, правильный — 1. Угадываем и узнаём, кто и как вошёл в историю. Топ-10 самых неожиданных сюжетов.