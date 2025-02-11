Не вложиться — тоже вклад: как премия Дарвина показывает естественный отбор на деле?

Также в апреле оглашают результаты одноимённой виртуальной премии. Её назвали в честь учёного, потому что он — главный «пропагандист» естественного отбора как двигателя эволюции человека. В чём суть? Лауреатами становятся люди, которые либо лишились способности к деторождению, либо погибли самой нелепой смертью по собственной вине, тем самым исключая возможность пополнить мировой генофонд, что в некотором роде, по мнению организаторов премии Дарвина, тоже можно считать вкладом в развитие будущего человечества.