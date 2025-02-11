Не только в Белгородской: брянские врачи «вылечили» пациентку без её ведома

Женщина, находившаяся в Белоруссии со 2 по 8 февраля, узнала о проведённой медицинской процедуре на портале «Госуслуги», когда вернулась в Россию. На её электронную почту пришло извещение о медицинской консультации и пломбировании зубов, а также о том, что ей был поставлен диагноз «кариес».