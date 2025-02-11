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Posted 11 февраля, 13:43

Published 11 февраля, 13:43

Modified 11 февраля, 13:43

Updated 11 февраля, 13:43

Липовые походы к врачам заметили и в Брянской области

Не только в Белгородской: брянские врачи «вылечили» пациентку без её ведома

11 февраля 2025, 13:43
Фото: 1MI. Липовые походы к врачам заметили и в Брянской области

Жительницу Брянской области «вылечили» без посещения поликлиники

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Медицина
В Брянске врачи без ведома пациентки провели пломбирование зубов, пока она находилась в другой стране.

В Брянске врачи провели пломбирование зубов пациентке. Ей не только не сообщали о лечении, но и записали на приём без её ведома, сообщают «Брянские новости».

Женщина, находившаяся в Белоруссии со 2 по 8 февраля, узнала о проведённой медицинской процедуре на портале «Госуслуги», когда вернулась в Россию. На её электронную почту пришло извещение о медицинской консультации и пломбировании зубов, а также о том, что ей был поставлен диагноз «кариес».

Как выяснилось, накануне её отсутствия, 5 и 6 февраля, кто-то записал её на приём в стоматологическую поликлинику в Брянске. Пациентка никогда не обращалась в это учреждение и посещает другую поликлинику.

Женщина шокирована тем, что ей без ведома поставили диагноз и провели лечение. Она обеспокоена возможным использованием её персональных данных. В дальнейшем она планирует обратиться в департамент здравоохранения и правоохранительные органы.

В Белгородской области бывают похожие случаи. За прошлый год выявили 31 ошибочную запись о визитах к врачам, которых на самом деле не было. Случаи связаны с техническими ошибками в документах.

Не посещали? Сколько ошибочных визитов о приёмах записали врачи белгородцам
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Медицина#Брянск#Поликлиники#Фальсификация
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