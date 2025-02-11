Не только в Белгородской: брянские врачи «вылечили» пациентку без её ведома

Posted 11 февраля, 13:43
Published 11 февраля, 13:43
Modified 11 февраля, 13:43
Updated 11 февраля, 13:43
В Брянске врачи провели пломбирование зубов пациентке. Ей не только не сообщали о лечении, но и записали на приём без её ведома, сообщают «Брянские новости».
Женщина, находившаяся в Белоруссии со 2 по 8 февраля, узнала о проведённой медицинской процедуре на портале «Госуслуги», когда вернулась в Россию. На её электронную почту пришло извещение о медицинской консультации и пломбировании зубов, а также о том, что ей был поставлен диагноз «кариес».
Как выяснилось, накануне её отсутствия, 5 и 6 февраля, кто-то записал её на приём в стоматологическую поликлинику в Брянске. Пациентка никогда не обращалась в это учреждение и посещает другую поликлинику.
Женщина шокирована тем, что ей без ведома поставили диагноз и провели лечение. Она обеспокоена возможным использованием её персональных данных. В дальнейшем она планирует обратиться в департамент здравоохранения и правоохранительные органы.
В Белгородской области бывают похожие случаи. За прошлый год выявили 31 ошибочную запись о визитах к врачам, которых на самом деле не было. Случаи связаны с техническими ошибками в документах.