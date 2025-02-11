Есть несколько способов: психолог рассказал, как сохранить семью

По словам эксперта, готовность к изменениям и гибкость для достижения гармонии с партнёром являются ключевыми аспектами успешных отношений. В стабильных семьях партнёры способны адаптироваться к переменам, так как понимают, что это необходимо для сохранения близости и согласия. Наоборот, конфликтные отношения страдают от нежелания меняться и приспосабливаться.