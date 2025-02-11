Есть несколько способов: психолог рассказал, как сохранить семью

Posted 11 февраля, 14:27
Published 11 февраля, 14:27
Modified 11 февраля, 14:31
Updated 11 февраля, 14:31
В 2023 году в Белгороде число зарегистрированных браков «просело» по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, сокращение наблюдается и в отношении разводов. Как сохранить семью журналистам Бел.Ру рассказал руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», кандидат психологических наук Дмитрий Сазонов.
По словам эксперта, готовность к изменениям и гибкость для достижения гармонии с партнёром являются ключевыми аспектами успешных отношений. В стабильных семьях партнёры способны адаптироваться к переменам, так как понимают, что это необходимо для сохранения близости и согласия. Наоборот, конфликтные отношения страдают от нежелания меняться и приспосабливаться.
«Например, появление ребёнка приводит к изменениям в быту, сексуальных отношениях, расписании и ритмах жизни. В крепких семьях партнёры готовы принять эти изменения и идти на компромисс, осознавая, что это неизбежно», — отметил Сазонов.
Психолог добавил, что в отношениях также важно проявлять самоотдачу и готовность жертвовать.
«Сегодня многие склонны говорить о личных границах и самолюбии, уделяя меньше внимания жертвенности. Однако необходимо помнить, что любые отношения могут разрушиться в одно мгновение, и важно быть бдительным. Различные искушения могут подорвать стабильность брака, поэтому необходимо проявлять ответственность и ценить ценности, такие как честность и порядочность», — рассказал эксперт.
Чтобы избежать развода, также, по мнению психолога, следует развивать свои ценности и быть гибкими в отношениях, не застревая в устаревших убеждениях и планах.
«Внутренняя гармония и чистота мыслей играют важную роль в поддержании здоровых отношений. Поэтому важно уметь разбираться в своих эмоциях и конфликтах, обращаясь за помощью к специалистам, чтобы избежать стресса и сохранить качество брака», — подытожил специалист.
Напомним, исследователи рассказали, почему ранние браки чаще всего заканчиваются плохо. Подробности — по ссылке.