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Posted 11 февраля, 14:27

Published 11 февраля, 14:27

Modified 11 февраля, 14:31

Updated 11 февраля, 14:31

Белгородский психолог назвал способы сохранить брак

Есть несколько способов: психолог рассказал, как сохранить семью

11 февраля 2025, 14:27
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородский психолог назвал способы сохранить брак

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Эксклюзив
Рост числа разводов вызывает тревогу. Белгородский психолог рассказывает, что можно предпринять, чтобы сохранить любовь и семью.

В 2023 году в Белгороде число зарегистрированных браков «просело» по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, сокращение наблюдается и в отношении разводов. Как сохранить семью журналистам Бел.Ру рассказал руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», кандидат психологических наук Дмитрий Сазонов.

По словам эксперта, готовность к изменениям и гибкость для достижения гармонии с партнёром являются ключевыми аспектами успешных отношений. В стабильных семьях партнёры способны адаптироваться к переменам, так как понимают, что это необходимо для сохранения близости и согласия. Наоборот, конфликтные отношения страдают от нежелания меняться и приспосабливаться.

«Например, появление ребёнка приводит к изменениям в быту, сексуальных отношениях, расписании и ритмах жизни. В крепких семьях партнёры готовы принять эти изменения и идти на компромисс, осознавая, что это неизбежно», — отметил Сазонов.

Психолог добавил, что в отношениях также важно проявлять самоотдачу и готовность жертвовать.

«Сегодня многие склонны говорить о личных границах и самолюбии, уделяя меньше внимания жертвенности. Однако необходимо помнить, что любые отношения могут разрушиться в одно мгновение, и важно быть бдительным. Различные искушения могут подорвать стабильность брака, поэтому необходимо проявлять ответственность и ценить ценности, такие как честность и порядочность», — рассказал эксперт.

Чтобы избежать развода, также, по мнению психолога, следует развивать свои ценности и быть гибкими в отношениях, не застревая в устаревших убеждениях и планах.

«Внутренняя гармония и чистота мыслей играют важную роль в поддержании здоровых отношений. Поэтому важно уметь разбираться в своих эмоциях и конфликтах, обращаясь за помощью к специалистам, чтобы избежать стресса и сохранить качество брака», — подытожил специалист.

Напомним, исследователи рассказали, почему ранние браки чаще всего заканчиваются плохо. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Развод#Эксклюзив#Семья#Белгород#Честность#Гармония#Психология#Отношения#Дмитрий Сазонов
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