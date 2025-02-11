Могут ли БАДы излечить сердечные заболевания? Ответ кардиолога

Posted 11 февраля, 11:48
Published 11 февраля, 11:48
Modified 11 февраля, 11:48
Updated 11 февраля, 11:48
Врач рассказала, что к ней часто приходят пациенты с просьбой прописать им витамины для сердца, которые излечили бы их от всех болезней. Но такого просто не существует.
«У больных присутствуют нереалистичные ожидания от их приёма. Они думают, что с их помощью укрепят сердечную мышцу, очистят сосуды, предупредят развитие инфаркта. Однако в доказательной медицине отсутствует само понятие „витамины для сердца“», — объяснила кардиолог.
При этом чаще всего пациенты называют витаминами биодобавки с омега-3, препараты калия и магния и другое. Сами же БАДы — не лекарства, поскольку содержат в себе лишь малую часть лекарственных веществ. Они только укрепляют организм, поэтому помочь с уже имеющимися болезнями вряд ли могут.
«А вот на что стоит опираться пациентам, так это на рекомендации врача, на постоянный приём лекарственных препаратов, ведение здорового образа жизни, который помогает лекарствам более эффективно действовать для предотвращения заболеваний и рисков обострений, постоянное диспансерное наблюдение и по возможности избегание стрессов», — заключила врач.