Могут ли БАДы излечить сердечные заболевания? Ответ кардиолога

При этом чаще всего пациенты называют витаминами биодобавки с омега-3, препараты калия и магния и другое. Сами же БАДы — не лекарства, поскольку содержат в себе лишь малую часть лекарственных веществ. Они только укрепляют организм, поэтому помочь с уже имеющимися болезнями вряд ли могут.