Кризис брака в России: Белгородская область нашла рецепт семейного благополучия?

В Белгородстате сообщили, что в 2023 году в регионе было зарегистрировано 10 158 браков, что на 1123, или на 10% меньше, чем в 2022 году. Количество разводов сократилось на 194 случая (на 2,9%). Таким образом, на каждые 1000 браков в 2023 году пришлось 629 разводов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 584.