Кризис брака в России: Белгородская область нашла рецепт семейного благополучия?

Posted 11 февраля, 14:29
Published 11 февраля, 14:29
Modified 11 февраля, 15:17
Updated 11 февраля, 15:17
Чтобы проследить статистику по количеству разводов, журналисты Бел.Ру изучили сведения Росстата. По официальным данным, в 1990 году в России зафиксировали 559 918 разводов. В 2021 году показатель достиг — 644 209. Спустя год цифры выросли до 682 850 разводов, а в 2023 году распалось 683 796 браков.
В 2024 году в России на каждые десять зарегистрированных браков приходилось около восьми разводов, что привело к достижению рекорда в соотношении разводов и браков. Об этом сообщила Елена Михайлова, советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на пресс-конференции в Москве, передаёт ТАСС. По её словам, это явление является частью долгосрочного тренда, связанного с уменьшением ценностной значимости официального брака.
«Этот процесс наблюдается уже не первый год, но сейчас он приводит к тому, что граждане начинают манипулировать своим семейным статусом с целью получения социальной помощи от государства», — добавила она.
При этом в Белгородской области, если верить официальной статистике, с 2021 года число разводов сократилось. Если в 2021 году распалось 6667 браков, в 2022 году — 6582, а в 2023 году — 6388.
В Белгородстате сообщили, что в 2023 году в регионе было зарегистрировано 10 158 браков, что на 1123, или на 10% меньше, чем в 2022 году. Количество разводов сократилось на 194 случая (на 2,9%). Таким образом, на каждые 1000 браков в 2023 году пришлось 629 разводов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 584.
Тенденция к снижению числа разводов наблюдается и в соседних регионах. К примеру, в Воронежской области в 2022 году развелись 10 036 пар, а в 2023 году — 9899. В Курской области в 2022 году зарегистрировали 5015 разводов, а в 2023-м — чуть более 4000.
Как рассказал Бел.Ру руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», кандидат психологических наук Дмитрий Сазонов, с психологической точки зрения основными факторами крепости или уязвимости брака являются ценностные установки партнёров, которые могут сильно различаться.
«Есть мнение, что противоположности якобы притягиваются. Это глупость. Людей может привлечь непохожесть партнёра на этапе установления отношений, но если говорить о здоровых, долгосрочных и крепких отношениях, то близость партнёра по духу, мировоззрению, ценностям, образу жизни делает брак крепким. А если этой близости нет, то брак испытывает стресс и идёт к разводу».
Дмитрий Сазонов
Что касается одной из причин разводов, специалист отметил, что, даже имея правильное представление о семейных ценностях, люди не готовы действовать в соответствии с этими ценностями.
К распаду союзов приводит предыдущий опыт, то, в каких семьях человек рос и что впитал с детства, а также внутренняя душевная экология.
«Очень частой причиной развода является то, что у одного из партнёров или у обоих личные неразрешённые проблемы настолько сильно проявляются в отношениях, что постепенно их ухудшают и разваливают. К примеру, ревнивый муж. Ревность как следствие внутренних проблем ведёт к тому, что он становится совершенно несносным партнёром. В итоге это приводит к конфликтам и скандалам. Или, к примеру, человек зависит от родителей. Очень часто мы наблюдаем, что дети, которые уехали от родителей, психологически остаются зависимы от них. К сожалению, очень часто сепарация от родителей не происходит. И 40-50-летние дети своих родителей не могут принимать решения самостоятельно. То есть личные проблемы и психологические блоки мешают творчески и адаптивно вести себя в семейных отношениях».
Дмитрий Сазонов
По словам психолога, травматичность и болезненность развода может наблюдаться в том случае, когда партнёры делят имущество или детей.
«Они не умели договариваться в семейной жизни, не могут договориться и при разводе, и после него. Их отношения продолжаются в виде перманентной борьбы, когда в ход идут шантаж, угрозы и т. д.»
Дмитрий Сазонов
Травматичности разводу, продолжил спикер, добавляет внезапность ситуации (к примеру, если был факт измены и партнёр принял решение уйти в другие отношения) или бэкграунд (предыдущий опыт).
«Бывают зависимые отношения, когда один из партнёров сильно привязан к другому. Это вредит отношениям и может привести к разводу. Тогда сама процедура будет длительной и мучительной с истериками и слезами»
Дмитрий Сазонов
От решения развестись может остановить наличие детей, отметил эксперт. Но тогда возникают ситуации, когда люди не могут уже жить вместе, но и бросить не могут, потому что есть чувство вины перед детьми, родителями, друзьями.
Ниже представлены несколько советов психолога, которые помогут сохранить брак.
«К примеру, родился ребёнок. Изменился быт, сексуальные отношения, графики, ритмы. И в крепкой семье партнёры готовы подстроиться, так как знают, что это неизбежно, и готовы идти на компромисс ради ценностей».
Дмитрий Сазонов
«Сейчас об этом не модно говорить. Все переживают о собственных границах, любви к себе. Поэтому жертвенности в отношениях сейчас мало».
Дмитрий Сазонов
«Часто люди сами подставляются под этот удар и легкомысленно относятся к браку. Различные соблазны делают брак неустойчивым, подвергая его рискам. Поэтому не нужно быть беспечным».
Дмитрий Сазонов
«Нужно уметь смотреть на себя гибко и творчески. Очень часто люди сильно держатся за представления о собственной жизни, времяпровождении, планах, целях. Из-за этого остановятся неадаптивными в отношениях».
Дмитрий Сазонов
«Необходимо проводить чистку мышления. Например, ходить к психологам, священникам. Учиться разбираться в своих переживаниях, конфликтах, чтобы брак не испытывал стресс».
Дмитрий Сазонов
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, для популяризации многодетности, укрепления авторитета семьи как социального института, продвижения традиционных семейных ценностей с 2003 года в Белгородской области многодетные матери награждаются почётном знаком «Материнская слава» I, II, III степени с выплатой единовременной премии. В 2024 году наградили 320 многодетных матерей.
С 1 января 2023 года учреждена аналогичная награда — почётный знак Белгородской области «Отцовская слава» — для награждения одиноких многодетных отцов с выплатой единовременной премии. В 2023 году наградили трёх многодетных отцов, а в 2024 году — четверых.
Кроме этого, в Белгородской области каждый год проводят Всероссийский конкурс «Семья года», который направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В 2024 году победителем федерального этапа конкурса в номинации «Многодетная семья» стала семья Кармишиных из Борисовского района.
Белгородская область является традиционным участником Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности». Во всех районах области проводятся праздничные мероприятия и чествуют семьи, которые прожили в браке долгую жизнь. Такие семьи каждый год получают медали «За любовь и верность». В 2024 году награду получили 70 белгородских семей.
Традиционно в регионе проводится областная акция «Крепка семья — крепка Россия», в которой участвуют многодетные семьи, представленные минимум тремя поколениями.
Для популяризации многодетности среди молодых семей проводятся форум «Большая Белгородская семья». Кроме этого, каждый год в регионе 4 сентября проводится праздник День многодетной семьи.
В Белгородской области минсоцзащиты внедрило проект по созданию служб медиации в учреждениях, предоставляющих социальные услуги населению.
В рамках проекта 18 специалистов социальной сферы прошли специальное обучение по семейной медиации, из них шесть специалистов завершили обучение в 2024 году. Это позволило создать службы медиации на базе семи подведомственных учреждений.
За время работы служб рассмотрели 34 семейных конфликта, в ходе которых применялся восстановительный подход. Благодаря этому подходу, 32 конфликта успешно разрешены
В правительстве отметили, что по итогам конкурсного отбора инновационных социальных проектов субъектов РФ по созданию семейных многофункциональных центров Белгородская область стала участником пилотного проекта в 2023–2024 годах.
Семейный многофункциональный центр — организация или структурное подразделение, которое предоставляет комплексную социальную помощь, соцуслуги и услуги по сопровождению семьям, в том числе с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, опасном положении, молодым семьям, женщинам с детьми, а также пострадавшим от насилия, семьям участников специальной военной операции, другим категориям семей.
По итогу реализации проекта центры созданы на территории Белгорода и Губкинского округа на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Для расширения сети учреждений рассматривается возможность открытия семейных МФЦ в других районах области.
Таким образом, на фоне общероссийской статистики, демонстрирующей рост числа разводов, Белгородская область выглядит стабильно: здесь количество расторжений браков снижается. Это может быть связано с поддержкой семейных ценностей и многодетности, которую реализуют в регионе. Возможно, именно белгородский опыт стоит изучить и перенять другим регионам.