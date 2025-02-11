Компенсировать нечего? Семьи белгородцев из приграничья не могли получить выплаты

Posted 11 февраля, 08:35
Published 11 февраля, 08:35
Modified 11 февраля, 08:37
Updated 11 февраля, 08:37
Хутор Марьино находится в приграничной зоне Шебекинского округа. Населённый пункт не закрыт на въезд. О том, в какие белгородские поселения сейчас нельзя попасть, редакция Бел.Ру писала в этом материале. Последний раз хутор попадал под атаки ВСУ в конце января 2025 года, на сегодняшний день там никто не проживает.
Немногочисленные жители Марьино хотели получить компенсации за жильё, но столкнулись с бюрократическими трудностями. Всего, как утверждают чиновники, в хуторе расположено 26 домовладений. В них зарегистрированы 25 граждан. Но в чём загвоздка: не все из этих домовладений действительно являются домами. Большая часть из них — просто участки без жилых зданий. Шебекинцы рассказали журналистам, что в Марьино стоят всего шесть домов.
Но владельцы некоторых участков хотели схитрить. Ожидали, что смогут получить компенсации за утраченное жильё у властей, которого по факту нет. Из-за этого возникла сложность в том, чтобы обеспечить выплатами людей, у которых в Марьино реально находились дома. Проблема с получением денежных средств возникла у шести семей.
Решение по жителям хутора пересмотрели в администрации округа и Министерстве обороны РФ. Заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк сообщил, что эти шесть домовладений включили в списки на компенсации. Теперь собственники смогут получить на свои спецсчета средства за утраченные квадратные метры. По данным Бел.Ру, одну семью из шести уже пригласили в администрацию для сбора документов.