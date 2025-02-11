Компенсировать нечего? Семьи белгородцев из приграничья не могли получить выплаты

Немногочисленные жители Марьино хотели получить компенсации за жильё, но столкнулись с бюрократическими трудностями. Всего, как утверждают чиновники, в хуторе расположено 26 домовладений. В них зарегистрированы 25 граждан. Но в чём загвоздка: не все из этих домовладений действительно являются домами. Большая часть из них — просто участки без жилых зданий. Шебекинцы рассказали журналистам, что в Марьино стоят всего шесть домов.