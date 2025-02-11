Китайской нейросети DeepSeek задали вопросы о Белгородской области. Ответы удивили

Касаемо самых масштабных обстрелов: DeepSeek приводит информацию за 2022 и 2023 годы, что также подтверждает теорию о том, что он не обучался на данных за прошлый год. Примечательно, что искусственный интеллект упоминает обстрел в декабре 22-го, когда «в результате удара по центру Белгорода погибли люди, были повреждены здания». Обстрел действительно был, 18 декабря, но в Белгороде не было погибших, они были в Белгородском районе. Можно предположить, что нейросеть смешала эти последствия и последствия после масштабной атаки на город 30 декабря 2023-го.