Posted 11 февраля, 14:37
Published 11 февраля, 14:37
Modified 11 февраля, 15:18
Updated 11 февраля, 15:18
Чтобы понять, на какие вопросы может ответить новая китайская нейросеть, нужно понять, что она вообще знает о Белгородской области. Для проверки задаём самые банальные вопросы: когда регион и его столица были основаны и кто сейчас находится здесь «у руля» власти.
DeepSeek ответила, что Белгород был основан в 1596 году и служил крепостью для защиты от набегов крымских татар. Но отметила, что есть версии, по которым город существовал и раньше, ещё в X–XII веках, но был разрушен. Датой основания, по мнению «нейронки», считается 5 августа. Но традиционно этот день называют «Днём рождения Белгорода». На самом же деле город был основан 11 сентября.
Область образовалась, пишет искусственный интеллект, значительно позже — 6 января 1954 года, путём выделения из состава Курской и Воронежской областей в ходе административно-территориальной реформы в СССР.
При ответе на вопросы о том, кто сейчас является губернатором Белгородской области и мэром Белгорода, нейросеть опирается на данные за октябрь 2023 года. Скорее всего, это самая актуальная информация, которая есть у DeepSeek, потому что её могли не обучать на данных за 2024 год.
Так должность губернатора Вячеслав Гладков занимает, пишет ИИ, с ноября 2020 года, а на посту мэра Белгорода Валентин Демидов с 2022 года. В действительности, 18 ноября 2020 года Гладков был назначен исполняющим обязанности губернатора, а избавился от приставки «и.о.» только 27 сентября 2021 года. Аналогичная ситуация с Демидовым: 8 ноября 2022 года он стал и. о., а с 17 января 2023 года — уже возглавил городскую администрацию.
Переходим к провокационным вопросам. Спрашиваем у DeepSeek, входит ли Белгородская область и Белгород в состав Украины. Для перчинки уточняем, правда ли, что ВСУ захватили Белгород.
Но провести нейросеть оказалось не так то просто. Она уверенно отвечает, что данная информация является ложной, а регион и город исторически и административно являются частью России. На предположение о захвате Белгорода украинскими военными искусственный интеллект предупреждает, что это «может быть частью дезинформации или слухов».
Атаки на приграничный регион начались, говорит ИИ, весной 2022 года. Причём первой значимой атакой нейросеть называет удар по нефтебазе в Белгороде, который произошёл 1 апреля 2022 года. На самом же деле первые снаряды упали ещё 24 февраля того же года: тогда пострадали дома в Майском и на улице Дальней Садовой в Белгороде. Были ранены двое взрослых и один ребёнок.
Касаемо самых масштабных обстрелов: DeepSeek приводит информацию за 2022 и 2023 годы, что также подтверждает теорию о том, что он не обучался на данных за прошлый год. Примечательно, что искусственный интеллект упоминает обстрел в декабре 22-го, когда «в результате удара по центру Белгорода погибли люди, были повреждены здания». Обстрел действительно был, 18 декабря, но в Белгороде не было погибших, они были в Белгородском районе. Можно предположить, что нейросеть смешала эти последствия и последствия после масштабной атаки на город 30 декабря 2023-го.
Интересно, что DeepSeek на вопрос о том, ведутся ли в Белгородской области боевые действия, отвечает отрицательно. Но когда её просишь рассказать о боевых действиях, которые якобы идут в регионе, она включает в них и обстрелы, и атаки беспилотников, и инциденты с диверсионными группами. Когда спрашиваешь, почему «нейронка» так делает, DeepSeek отвечает:
«Ситуация в Белгородской области остаётся критической из-за регулярных атак, но её нельзя отождествлять с активными боевыми действиями, как в зоне СВО. Здесь преобладают асимметричные угрозы, на которые Россия отвечает мерами безопасности, а не развёртыванием фронта. Для жителей приграничья это означает жизнь в условиях постоянной опасности, но не оккупации или масштабной войны».
Вывод можно сделать такой: DeepSeek имеет представление о Белгородской области, но точность фактов лучше перепроверять дополнительно. Но в одном с китайской нейросетью нельзя не согласиться — она не считает, что Белгород «вымер» после начала специальной военной операции.
«Сообщения о обстрелах приграничных территорий, включая Белгородскую область, периодически появляются в новостях, однако говорить о том, что Белгород стал „вымершим“ городом, было бы преувеличением. Город продолжает функционировать, хотя жизнь в нём, безусловно, осложнена из-за периодических обстрелов и угрозы безопасности. <…> Тем не менее, Белгород остаётся населённым пунктом с активной жизнью, хотя и в условиях повышенной напряжённости».