Кассационный суд встал на сторону «Флагмана»: ЦЭБ должен больше 64 млн рублей

Posted 11 февраля, 14:13
Published 11 февраля, 14:13
Modified 11 февраля, 14:15
Updated 11 февраля, 14:15
Кассационная инстанция вынесла решение по спору ООО «Флагман», владельца мусорного полигона, и ЦЭБа Белгородской области. Арбитражный суд отметил решение нижестоящей инстанции и вернул в силу решение первой, которая встала на сторону «Флагмана». За что судились региональный оператор и полигон, и кому в итоге положены миллионы?
Региональный оператор требовал 301 млн рублей неосновательного обогащения, которое появилось из-за учёта привезённого ТКО по объёму, а не по фактическом массе при оказании услуг по захоронению отходов с начала 2020 года по конец мая 2022 года. Во встречных требованиях «Флагман» заявлял о задолженности ЦЭБа за июнь — ноябрь 2022 года в размере 64,3 млн рублей и 2,6 млн рублей пени.
Выяснилось, что сам ЦЭБ рассчитывается с операторами ТКО по тарифам за кубометр. Объём ТКО, которые могут привезти на полигон, может измениться из-за изменения фактического количества мусора, накопившегося в муниципалитетах. Согласно одному из пунктов договора, ООО «Флагман» обязан вести учёт количества поступаемых отходов по массе и по объёму, исходя из средней плотности ТКО, которая составляет 135 кг на куб. метр. В 2020 году компании подписали дополнительное соглашение, которое внесло новый пункт в договор о том планируемом количестве отходов, которые необходимо обезвредить 1 192 540 куб. метров (160 990,90 тонны), а обработать и захоронить 1 192 540 куб. метров (160 990,90 тонны) за год. Однако расчёт стоимости услуг будет осуществляться по фактическому объёму отходов, которые фиксируются при взвешивании каждого мусоровоза при въезде.
31 декабря 2020 года стороны подписали соглашение об изменении фактического объёма ТКО по актам выполненных работ. Так получилось, что в период с января 2020 по декабрь 2020 года «Флагман» обезвредил 1 097 201,33 куб. метров, а захоронили 1 061 158,52 куб. м. В 2021 году: 1 138 304,63 куб. метров обезвредили, а 956 175, 87 куб. метров захоронили.
С лета 2022 года ЦЭБ отказывался подписывать акты приёмки в некоторые месяцы и направил претензию о том, что расчёты с 2020 года производились неправильно и нарушали постановление правительства РФ «Об утверждении Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов».
Суд пришёл к выводу, что денежные средства за услуги по договору получены «Флагманом» на законных основаниях, факт ошибки при подсчётах не доказан. При подсчёте полигоном услуг не по массе, а по объёму мусора не привело к уменьшению имущества ЦЭБ, так как в тарифе учтены расходы регоператора на объёмы оказанных услуг в куб. метрах.
«Региональный оператор, получая от собственников и транспортировщиков ТКО плату по тарифу за объем отходов в неуплотненном состоянии, а сдавая на полигон в уплотненном состоянии с применением коэффициента уплотнения, получает экономическую выгоду», — указано в решении.
В итоге первая инстанция в удовлетворении иска ЦЭБа отказала, а встречный иск удовлетворила и постановила взыскать в пользу «Флагмана» 64 млн рублей и пени. В апелляции всё перевернули, и уже «Флагман» стал должен 300 млн рублей.
Апелляционная инстанция посчитала, что в части встречного иска удовлетворению подлежит только часть о взыскании пени в размере 775 тыс. рублей в пользу «Флагмана». Все остальные требования владельца полигона отменили, но и жалобу ЦЭБа удовлетворить только частично.
Кассационная инстанция постановление нижестоящего суда отменила, поддержав первое решение о взыскании с ЦЭБа 64 млн рублей в пользу «Флагмана». Также с регионального оператора ТКО взыщут 50 тыс. рублей госпошлины.
В течение двух месяцев со дня принятия решения оно может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного суда РФ.
Напомним, что недавно в Белгородской области между ЦЭБом и перевозчиком отходов «Еврологистиком» разорвали контракт из-за некачественного вывоза мусора. Последний теперь находится в состоянии банкротства. А региональным оператором заключаются новые контракты. Одним из перевозчиков стал дочерняя компания «Экотранса», который был предшественником «Еврологистика».