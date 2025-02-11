Кассационный суд встал на сторону «Флагмана»: ЦЭБ должен больше 64 млн рублей

Выяснилось, что сам ЦЭБ рассчитывается с операторами ТКО по тарифам за кубометр. Объём ТКО, которые могут привезти на полигон, может измениться из-за изменения фактического количества мусора, накопившегося в муниципалитетах. Согласно одному из пунктов договора, ООО «Флагман» обязан вести учёт количества поступаемых отходов по массе и по объёму, исходя из средней плотности ТКО, которая составляет 135 кг на куб. метр. В 2020 году компании подписали дополнительное соглашение, которое внесло новый пункт в договор о том планируемом количестве отходов, которые необходимо обезвредить 1 192 540 куб. метров (160 990,90 тонны), а обработать и захоронить 1 192 540 куб. метров (160 990,90 тонны) за год. Однако расчёт стоимости услуг будет осуществляться по фактическому объёму отходов, которые фиксируются при взвешивании каждого мусоровоза при въезде.