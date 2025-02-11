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Posted 11 февраля, 08:24

Published 11 февраля, 08:24

Modified 11 февраля, 08:26

Updated 11 февраля, 08:26

Как получить деньги в Белгородской области за ранение ребёнка при обстрелах ВСУ

Как получить деньги в Белгородской области за ранение ребёнка при обстрелах ВСУ

11 февраля 2025, 08:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выплаты
Деньги в 100 тысяч рублей можно получить на белгородцев до 18 лет, которые пострадали от обстрелов ВСУ, получив травмы, ранения и контузии.

Выплата предоставляется на каждого пострадавшего юного жителя региона до 18 лет. Деньги перечисляются родителю/опекуну или, если ребёнок совершеннолетний, ему лично. Заявление подаётся лично в Соцфонд по месту жительства.

Для обращения потребуется:

  • удостоверение личности, которое подтверждает гражданство РФ и достоверность постоянного проживания;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
  • медзаключение из травмпункта или больницы, в котором указаны место, время и причина получения травмы;
  • реквизиты счёта в банке;
  • документы, подтверждающие личность и полномочия законного представителя.

Как отметила управляющий белгородским ОСФР Ирина Шушкова, остальные нужные сведения отделение запросит самостоятельно в ходе взаимодействия между ведомствами. Всего в регионе деньги получили 127 юных белгородцев.

Рассмотрение заявления о выплате занимает до 10 рабочих дней. В случае положительного решения, выплата будет произведена в течение 5 рабочих дней с момента его принятия. Важно отметить, что эта единовременная выплата не влияет на право получения других пособий и мер поддержки.

Напомним, в 2024 году в семейных парах военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне проведения спецоперации, на свет появилось 360 младенцев. Как сообщил губернатор, каждый из этих детей получил выплату в 50 тысяч рублей. Такой же механизм поддержки будет в силе и в 2025 году.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Травмы#Выплаты#Белгород#ВСУ#Социальная поддержка#Обстрелы#Соцфонд
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