Как получить деньги в Белгородской области за ранение ребёнка при обстрелах ВСУ

Напомним, в 2024 году в семейных парах военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне проведения спецоперации, на свет появилось 360 младенцев. Как сообщил губернатор, каждый из этих детей получил выплату в 50 тысяч рублей. Такой же механизм поддержки будет в силе и в 2025 году.