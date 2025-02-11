Как получить деньги в Белгородской области за ранение ребёнка при обстрелах ВСУ

Posted 11 февраля, 08:24
Published 11 февраля, 08:24
Modified 11 февраля, 08:26
Updated 11 февраля, 08:26
Выплата предоставляется на каждого пострадавшего юного жителя региона до 18 лет. Деньги перечисляются родителю/опекуну или, если ребёнок совершеннолетний, ему лично. Заявление подаётся лично в Соцфонд по месту жительства.
Для обращения потребуется:
Как отметила управляющий белгородским ОСФР Ирина Шушкова, остальные нужные сведения отделение запросит самостоятельно в ходе взаимодействия между ведомствами. Всего в регионе деньги получили 127 юных белгородцев.
Рассмотрение заявления о выплате занимает до 10 рабочих дней. В случае положительного решения, выплата будет произведена в течение 5 рабочих дней с момента его принятия. Важно отметить, что эта единовременная выплата не влияет на право получения других пособий и мер поддержки.
Напомним, в 2024 году в семейных парах военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне проведения спецоперации, на свет появилось 360 младенцев. Как сообщил губернатор, каждый из этих детей получил выплату в 50 тысяч рублей. Такой же механизм поддержки будет в силе и в 2025 году.