Как часто наказывали белгородцев за жестокое обращение с животными?

Posted 11 февраля, 11:07
Published 11 февраля, 11:07
Modified 11 февраля, 11:07
Updated 11 февраля, 11:07
В прошлом году правоохранители закрыли два уголовных дела, в которых животные получили увечья или погибли из-за жестокого обращения, узнал «Открытый Белгород». Одно дело прекратили из-за примирения сторон в Старооскольском округе, а второе — в Яковлевском округе — привело подсудимого к штрафу.
Также полиция рассматривала ещё семь дел, которые могли совершить несколько людей в присутствии ребёнка. При этом отмечается, что жестокость сразу к нескольким животным могли применять с садистскими методами на публике.
Что именно из этого двое осуждённых совершили, неизвестно, но их лишили свободы на полгода. Оставшиеся пять дел прекратили из-за отсутствия подозреваемого.
Также стало известно, что в Белгороде в этом году проводится проверка: горожане жаловались на мёртвых кошек в подвале МКД.