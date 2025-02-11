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Posted 11 февраля, 11:07

Published 11 февраля, 11:07

Modified 11 февраля, 11:07

Updated 11 февраля, 11:07

Белгородцев поймали на жестоком обращении с животными

Как часто наказывали белгородцев за жестокое обращение с животными?

11 февраля 2025, 11:07
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцев поймали на жестоком обращении с животными

Трое белгородцев понесли ответственность за жестокое обращение с животными

Сюжет
Уголовное дело
Речь идёт о периоде за 2024 год. Возбуждено девять уголовных дел по соответствующей статье.

В прошлом году правоохранители закрыли два уголовных дела, в которых животные получили увечья или погибли из-за жестокого обращения, узнал «Открытый Белгород». Одно дело прекратили из-за примирения сторон в Старооскольском округе, а второе — в Яковлевском округе — привело подсудимого к штрафу.

Также полиция рассматривала ещё семь дел, которые могли совершить несколько людей в присутствии ребёнка. При этом отмечается, что жестокость сразу к нескольким животным могли применять с садистскими методами на публике.

Что именно из этого двое осуждённых совершили, неизвестно, но их лишили свободы на полгода. Оставшиеся пять дел прекратили из-за отсутствия подозреваемого.

Также стало известно, что в Белгороде в этом году проводится проверка: горожане жаловались на мёртвых кошек в подвале МКД.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Белгород#Жестокое обращение с животными
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