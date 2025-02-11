Игнорируют требования и наживаются на детях? Что происходит в бюджетных секциях

Поднялось такое обсуждение из-за ситуации, на которую пожаловались главе правительства родители близняшек пяти лет. Им в одном из учреждений региона назвали высокую цену за занятия — 4 тыс. рублей за двоих. Гладкова не устроило, что в спортивных объектах, которые построили за деньги Белгородской области, взимают деньги за занятия. Такого, по мнению губернатора, быть не должно, ведь задача стоит в вовлечении подрастающего поколения в спорт, а не в обучении «сбора денег с первых лет жизни».