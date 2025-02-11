Игнорируют требования и наживаются на детях? Что происходит в бюджетных секциях

Posted 11 февраля, 12:36
Published 11 февраля, 12:36
Modified 11 февраля, 15:41
Updated 11 февраля, 15:41
В конце января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обрушился с критикой на министерство спорта региона из-за того, что в бюджетных учреждениях дополнительного образования оказывают услуги на платной основе. После этого школы начали убирать платные услуги, а неравнодушная общественность — бдительнее следить за учреждениями спорта.
Поднялось такое обсуждение из-за ситуации, на которую пожаловались главе правительства родители близняшек пяти лет. Им в одном из учреждений региона назвали высокую цену за занятия — 4 тыс. рублей за двоих. Гладкова не устроило, что в спортивных объектах, которые построили за деньги Белгородской области, взимают деньги за занятия. Такого, по мнению губернатора, быть не должно, ведь задача стоит в вовлечении подрастающего поколения в спорт, а не в обучении «сбора денег с первых лет жизни».
Также, по словам чиновника, такие платные образовательные услуги не способствуют повышению рождаемости, к которой сейчас в стране так стремятся.
С подобным сталкивались и желающие поступить в недавно построенный центр «Сирень». Там тоже для детей, в том числе из многодетных семей, были доступны секции на платной основе.
Такой оказалась и читательница Бел.Ру, которая обратилась к нам с жалобой на спортивную школу №2 в Белгороде, которая якобы позволяет сторонней организации зарабатывать деньги на бюджетном инвентаре, продавая абонементы на детские занятия. Журналистка Бел.Ру связалась со школой, чтобы выяснить подробности.
«Родители, у которых нет возможности отдавать в платную школу, ждут очередь, либо дети толпятся в течение пары дней в неделю. Платная школа на базе ДЮСШ 2 так и не перестала работать и зарабатывает деньги с помощью бюджетного инвентаря и бассейна. Руководитель ДЮСШ 2, видимо, скорее заинтересована в дальнейшей работе платной школы плавания, нежели в выполнении поручений губернатора. Мы, родители, надеемся на то, что справедливость восторжествует и бассейн ДЮСШ 2 станет бесплатным для всех детей», — жалуется женщина.
Неравнодушная читательница прислала ссылку на рекламу АНО «Учебный центр ПРО СПОРТ», которая предлагает записать детей на уроки плаванья за минимум 2,8 тыс. рублей за месяц. Некоторые из занятий проходят именно в школе №2.
Как так получилось? Директор бюджетного учреждения Валентина Нерубенко рассказала Бел.Ру, что школа не проводит занятия для детей на платной основе, но после завершения занятий в 20:00 дорожки бассейна арендуют организации или пользуются ими безвозмездно. Среди тех, кто заключил договор на платной основе, есть и «Про Спорт» или школа плаванья «RrоПлыви».
В спортивной школе занятия проходят в период до 20:00, а после этого времени дорожки можно арендовать. Это не только эта школа, но и некоторые коммерческие предприятия, например, «Ростелеком».
Кроме того, участникам СВО и их родственникам и членам «Союза ветеранов» возможность использовать бассейн после окончания учебного процесса предоставляется бесплатно. Ещё бассейн может использовать общеобразовательная школа №45 для проведения уроков физической культуры на безвозмездной основе.
На жалобу читательницы в комментарии губернатора ответил и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он также заявил, что платные образовательные услуги для обучающихся по виду спорта «плавание» не оказываются, но в спортивной школе могут предоставлять дорожки бассейна сторонним организациям.
«В частности, с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования „Учебный центр ПРО СПОРТ“ („Проплыви“) заключён договор об оказании платных услуг для восьми человек. Оплата одной дорожки (из четырёх) осуществляется согласно утвержденному прейскуранту и в соответствии с договором об оказании платных услуг. Предоставление услуги осуществляется во внеучебное время, с предварительным согласованием с профсоюзной организацией учреждения», — написал глава городской администрации.